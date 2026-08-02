Опрос показал мнение американцев об экономике страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 70% граждан США считают, что американская экономика находится в плохом состоянии.

Поддержка экономического курса администрации президента США варьируется среди республиканцев (69%), независимых избирателей (18%) и демократов (6%).

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Почти 70% граждан США считают, что американская экономика находится в плохом состоянии, следует из опроса, проведенного агентством Почти 70% граждан США считают, что американская экономика находится в плохом состоянии, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.

Согласно данным исследования, 69% опрошенных негативно оценивают состояние экономики США , тогда как обратной точки зрения придерживаются 30% респондентов.

В этом вопросе американцы разделились по партийной принадлежности: в то время как 69% республиканцев выступают в поддержку экономического курса администрации президента США, среди независимых избирателей этот показатель составляет 18%, а среди демократов - 6%.

Опрос был проведен в период с 23 по 27 июля среди 1165 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 3,7 процентных пункта.