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Опрос показал мнение американцев об экономике страны - РИА Новости, 02.08.2026
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22:46 02.08.2026
Опрос показал мнение американцев об экономике страны

NORC: 69% американцев считают, что экономика страны находится в плохом состоянии

© AP Photo / Gerald HerbertЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Gerald Herbert
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 70% граждан США считают, что американская экономика находится в плохом состоянии.
  • Поддержка экономического курса администрации президента США варьируется среди республиканцев (69%), независимых избирателей (18%) и демократов (6%).
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Почти 70% граждан США считают, что американская экономика находится в плохом состоянии, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.
Согласно данным исследования, 69% опрошенных негативно оценивают состояние экономики США, тогда как обратной точки зрения придерживаются 30% респондентов.
В этом вопросе американцы разделились по партийной принадлежности: в то время как 69% республиканцев выступают в поддержку экономического курса администрации президента США, среди независимых избирателей этот показатель составляет 18%, а среди демократов - 6%.
Опрос был проведен в период с 23 по 27 июля среди 1165 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 3,7 процентных пункта.
Ранее опрос опроса компании YouGov для телеканала CBS показал, что большинство американцев считает, что политика ни одной из двух партий не помогает сократить стоимость жизни.
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