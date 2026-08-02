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В США оценили идею отказа от овощей из-за инфекции с взрывной диареей - РИА Новости, 02.08.2026
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06:05 02.08.2026 (обновлено: 06:36 02.08.2026)
В США оценили идею отказа от овощей из-за инфекции с взрывной диареей

Диетолог Уоллес: отказ от овощей и листовой зелени в США будет контрпродуктивным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отказ от овощей и листовой зелени в США из-за опасений распространения циклоспороза будет контрпродуктивным, заявил доктор Тэйлор Уоллес.
  • Уоллес посоветовал выбирать приготовленные, замороженные или консервированные овощи тем, кто опасается есть сырую зелень во время вспышки заболевания.
  • Нутрициолог подчеркнул, что овощи содержат клетчатку, витамины и питательные вещества, необходимые организму.
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Отказ от овощей и листовой зелени в США, который может быть связан с опасениями из-за распространения циклоспороза, вызывающей "взрывную" диарею кишечной инфекции, будет контрпродуктивным, от них зависят многие системы организма, заявил РИА Новости генеральный директор компании Think Healthy Group, приглашенный доцент школы нутрициологии университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес.
"Отказ от листовой зелени в течение нескольких дней вряд ли вызовет дефицит питательных веществ, особенно если употребляются другие овощи и фрукты. Но исключение овощей на более длительный период будет контрпродуктивным", - сказал РИА Новости Уоллес.
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Уоллес посоветовал тем, кто опасается есть сырую зелень во время вспышки заболевания, выбирать приготовленные овощи, замороженные или консервированные. Ученый уточнил, что нужно при этом следить за уведомлениями об отзыве продукции.
Он подчеркнул, что в овощах содержатся клетчатка, витамины и питательные вещества, необходимые организму. "Богатая овощами и фруктами диета способствует улучшению пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, повышает метаболизм и улучшает общее состояние здоровья", - отметил нутрициолог.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связало вспышку циклоспороза с салатом айсберг, который подавался в ресторанах Taco Bell и был выращен на частных фермах Taylor Farms в Центральной Мексике.
Государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал ранее о 6,7 тысячах подтвержденных заражений паразитом в США с мая 2026 года, еще 11,5 тысяч случаев были указаны как требующие дополнительной проверки. Медицинские власти признавали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. CDC отслеживает случаи заболевания с мая по конец августа в связи с сезонным характером инфекции.
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