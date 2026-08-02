Тысячи людей покинули свои дома в штате Вашингтон из-за лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В округе Спокан в штате Вашингтон тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из-за лесных пожаров.
- Губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров.
- Национальная служба погоды США сообщила об экстремальной жаре на западном побережье и прогнозирует ухудшение пожароопасной обстановки.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов в округе Спокан в штате Вашингтон на северо-западе США из-за бушующих поблизости с жилыми районами лесных пожаров, сообщает газета New York Times.
Ранее губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории.
"Лесные пожары, бушующие неподалеку от жилых районов округа Спокан в штате Вашингтон, быстро распространились в субботу и вынудили тысячи человек эвакуироваться из их домов", - говорится в сообщении.
В субботу Национальная служба погоды США сообщила, что экстремальная жара накрыла западное побережье страны. Согласно прогнозу службы, волна жары будет усиливаться и достигнет пика к выходным. К этому времени в ряде регионов прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.
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