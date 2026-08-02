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Тысячи людей покинули свои дома в штате Вашингтон из-за лесных пожаров - РИА Новости, 02.08.2026
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04:54 02.08.2026 (обновлено: 05:38 02.08.2026)
Тысячи людей покинули свои дома в штате Вашингтон из-за лесных пожаров

Тысячи человек эвакуировались из домов в округе Спокан из-за лесных пожаров

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuТушение лесных пожаров в США
Тушение лесных пожаров в США - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Тушение лесных пожаров в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В округе Спокан в штате Вашингтон тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из-за лесных пожаров.
  • Губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров.
  • Национальная служба погоды США сообщила об экстремальной жаре на западном побережье и прогнозирует ухудшение пожароопасной обстановки.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов в округе Спокан в штате Вашингтон на северо-западе США из-за бушующих поблизости с жилыми районами лесных пожаров, сообщает газета New York Times.
Ранее губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории.
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"Лесные пожары, бушующие неподалеку от жилых районов округа Спокан в штате Вашингтон, быстро распространились в субботу и вынудили тысячи человек эвакуироваться из их домов", - говорится в сообщении.
В субботу Национальная служба погоды США сообщила, что экстремальная жара накрыла западное побережье страны. Согласно прогнозу службы, волна жары будет усиливаться и достигнет пика к выходным. К этому времени в ряде регионов прогнозируются критические и крайне критические пожароопасные погодные условия.
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