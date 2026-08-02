Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили рост случаев циклоспороза, вызывающего взрывную диарею - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 02.08.2026 (обновлено: 04:05 02.08.2026)
В США объяснили рост случаев циклоспороза, вызывающего взрывную диарею

Профессор Гриффитс заявил об ослаблении системы здравоохранения США

© AP Photo / Jenny KaneКапельница в американской больнице
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Jenny Kane
Капельница в американской больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Джеффри Гриффитс заявил, что кратный рост числа заболевших циклоспорозом в США стал следствием ослабления американской системы здравоохранения.
  • Государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал о 6,7 тысячах подтвержденных заражений паразитом в США с мая 2026 года.
  • Медицинские власти признали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 249 случаев инфицирования.
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Кратный рост числа заболевших циклоспорозом, вызывающим "взрывную" диарею, в США стал следствием ослабления американской системы здравоохранения, заявил РИА Новости профессор школы медицины университета Тафтса Джеффри Гриффитс.
"Масштабы и хронология вспышки - весьма наглядный симптом того, как со временем ослабли привычные нам меры по охране здоровья", - сказал ученый кафедры общественного здравоохранения.
Салат-латук - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В США фермеры уничтожают урожай салата из-за вспышки "взрывной" диареи
02:35
Профессор подчеркнул, что инфекция вмешивается в привычный ход жизни заболевших, что само по себе является печальным фактом. Но претензии к профилактике и мерам охраны здоровья "вызывают большую обеспокоенность", заявил Гриффитс.
Государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал ранее о 6,7 тысячах подтвержденных заражений паразитом в США с мая 2026 года, еще 11,5 тысяч случаев были указаны как требующие дополнительной проверки. Медицинские власти признавали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. CDC отслеживает случаи заболевания с мая по конец августа в связи с сезонным характером инфекции.
Как сообщали ранее американские СМИ со ссылкой на экспертов, вспышка циклоспороза в США стала последствием сокращений в органах здравоохранения.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В США назвали болезнь, повышающую риск летального исхода при COVID-19
01:08
 
В миреСШАЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала