В США фермеры уничтожают урожай салата из-за вспышки "взрывной" диареи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фермеры в США уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса, связанного со вспышкой циклоспороза.
- Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связало вспышку циклоспороза с салатом айсберг, который был выращен на частных фермах Taylor Farms в Центральной Мексике.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фермеры в США уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса среди покупателей, обеспокоенных вспышкой циклоспороза, сообщает газета Wall Street Journal.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связало вспышку циклоспороза с салатом айсберг, который подавался в ресторанах Taco Bell и был выращен на частных фермах Taylor Farms в Центральной Мексике.
"Многие производители уничтожают урожай (салата-латука - ред.) по той причине, что не могут найти покупателей", - пишет издание.
Газета отмечает, что фермеры сомневаются в необходимости посадки новой партии салата на фоне ситуации с распространением кишечной инфекции. Один из фермеров заявил газете, что вынужденное уничтожение урожая ввело фермеров в разочарование.
Ранее телеканал ABC сообщал, что более 11,5 тысяч случаев циклоспороза - паразитарной инфекции, вызывающей "взрывную" диарею - выявили в США.
Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита.
Специалисты отмечают, что в последние годы случаи циклоспороза в США увеличиваются, и связывают это с изменением климата и улучшением методов диагностики. В 2026 году число заболевших в США уже в четыре раза превышает показатели 2025 года. В то же время подтвержденных данных о мутации паразита или его повышенной заразности пока нет.