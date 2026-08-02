В США фермеры уничтожают урожай салата из-за вспышки "взрывной" диареи

Краткий пересказ от РИА ИИ Фермеры в США уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса, связанного со вспышкой циклоспороза.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связало вспышку циклоспороза с салатом айсберг, который был выращен на частных фермах Taylor Farms в Центральной Мексике.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фермеры в США уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса среди покупателей, обеспокоенных вспышкой циклоспороза, сообщает газета Фермеры в США уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса среди покупателей, обеспокоенных вспышкой циклоспороза, сообщает газета Wall Street Journal

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США связало вспышку циклоспороза с салатом айсберг, который подавался в ресторанах Taco Bell и был выращен на частных фермах Taylor Farms в Центральной Мексике.

"Многие производители уничтожают урожай (салата-латука - ред.) по той причине, что не могут найти покупателей", - пишет издание.

Газета отмечает, что фермеры сомневаются в необходимости посадки новой партии салата на фоне ситуации с распространением кишечной инфекции. Один из фермеров заявил газете, что вынужденное уничтожение урожая ввело фермеров в разочарование.

Ранее телеканал ABC сообщал, что более 11,5 тысяч случаев циклоспороза - паразитарной инфекции, вызывающей "взрывную" диарею - выявили в США.

Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита.