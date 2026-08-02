В Айдахо ищут человека, устроившего стрельбу в Твин-Фоллсе

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Твин-Фоллс штата Айдахо произошла стрельба в районе ресторана In-N-Out Burger.

Полиция перекрыла близлежащие дороги, включая мост, и попросила людей не появляться на месте происшествия.

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Полиция американского штата Айдахо сообщила в субботу о поисках человека, который устроил стрельбу в городе Твин-Фоллс.

"Наше управление реагирует на инцидент со стрелком", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.

Как отмечается, стрельба произошла в районе ресторана In-N-Out Burger. Блюстители порядка попросили людей не появляться на этой территории. Они также сообщили о перекрытии близлежащих дорог, включая мост, и попросили автомобилистов выбирать пути для объезда.