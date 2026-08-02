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В Айдахо ищут человека, устроившего стрельбу в Твин-Фоллсе - РИА Новости, 02.08.2026
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01:13 02.08.2026
В Айдахо ищут человека, устроившего стрельбу в Твин-Фоллсе

В Айдахо ищут человека, устроившего стрельбу в ресторане в Твин-Фоллсе

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Твин-Фоллс штата Айдахо произошла стрельба в районе ресторана In-N-Out Burger.
  • Полиция перекрыла близлежащие дороги, включая мост, и попросила людей не появляться на месте происшествия.
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Полиция американского штата Айдахо сообщила в субботу о поисках человека, который устроил стрельбу в городе Твин-Фоллс.
"Наше управление реагирует на инцидент со стрелком", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.
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Как отмечается, стрельба произошла в районе ресторана In-N-Out Burger. Блюстители порядка попросили людей не появляться на этой территории. Они также сообщили о перекрытии близлежащих дорог, включая мост, и попросили автомобилистов выбирать пути для объезда.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
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