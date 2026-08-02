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Спецоперация, 2 августа: ВСУ потеряли до 1330 военнослужащих за сутки - РИА Новости, 02.08.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 02.08.2026

Спецоперация, 2 августа: ВСУ потеряли до 1330 военнослужащих за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин в зоне СВО за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
Армия России нанесла поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Успенский кафедральный собор в Омске - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В Омске отменили концерт в центре города из-за атаки ВСУ
Вчера, 16:03
Средства ПВО России сбили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
АТАКА НА ЭНЕРГОДАР
Обстрелы ВСУ Энергодара и района расположения Запорожской АЭС продолжаются ежедневно, основными средствами поражения остаются боевые беспилотные летательные аппараты, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он добавил, что с 27 апреля в результате атак ВСУ в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, погибли 15 горожан, 51 ранен.
Кроме того глава "Росатома" рассказал, что дрон ВСУ ночью ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС, взрыва не произошло. Пресс-служба ЗАЭС сообщила, что станция продолжает контролировать все параметры безопасности после атаки дрона ВСУ, а радиационный фон не превышает естественных значений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
"Этот клоун". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Украине
Вчера, 17:26
УДАРЫ ПО МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВСУ
Российские войска продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, поразив в порту Николаева морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, а также сухогруз в Черном море, перевозивший военное имущество, сообщило Минобороны РФ.
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ (ВСУ)
Российские военнослужащие обнаружили на украинских позициях зарубежные лекарства от ВИЧ в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Центр" Никита Неговора.
По словам военнослужащего, препараты были найдены в одном из блиндажей на опорном пункте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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