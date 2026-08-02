МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин в зоне СВО за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Армия России нанесла поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ , а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Средства ПВО России сбили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

АТАКА НА ЭНЕРГОДАР

Обстрелы ВСУ Энергодара и района расположения Запорожской АЭС продолжаются ежедневно, основными средствами поражения остаются боевые беспилотные летательные аппараты, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он добавил, что с 27 апреля в результате атак ВСУ в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, погибли 15 горожан, 51 ранен.

Кроме того глава "Росатома" рассказал, что дрон ВСУ ночью ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС, взрыва не произошло. Пресс-служба ЗАЭС сообщила, что станция продолжает контролировать все параметры безопасности после атаки дрона ВСУ, а радиационный фон не превышает естественных значений.

УДАРЫ ПО МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВСУ

Российские войска продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, поразив в порту Николаева морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, а также сухогруз в Черном море, перевозивший военное имущество, сообщило Минобороны РФ.

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ (ВСУ)

Российские военнослужащие обнаружили на украинских позициях зарубежные лекарства от ВИЧ в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Центр" Никита Неговора.