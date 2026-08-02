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Бойцы "Севера" за месяц уничтожили более 500 военных ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 02.08.2026
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07:32 02.08.2026
Бойцы "Севера" за месяц уничтожили более 500 военных ВСУ под Харьковом

Дроны и артиллерия "Севера" за июль уничтожили 500 военных ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем и артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки «Север» в июле ликвидировали более 500 военнослужащих ВСУ в Харьковской области.
  • Уничтожение личного состава противника позволило нарушить систему управления и увеличить наступательные действия штурмовых групп.
  • Группировка войск «Север» продолжает наступление в Сумской и Харьковской областях, оттесняя противника от границ Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных систем и артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки "Север" в июле ликвидировали более 500 военнослужащих ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Луч.
"Операторы FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали 500 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными в июле в Харьковской области. Огневое поражение противнику наносилось с применением артиллерии и беспилотных систем. Комплексная работа проводилась в тесном взаимодействии с воздушной разведкой", — сказал командир.
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Он отметил, что уничтожение личного состава позволило нарушить систему управления и снизить ротационный потенциал передовых подразделений противника, что дало возможность штурмовым группам нарастить наступательные действия.
По данным Луча, в ходе боевых действий использовались FPV-дроны на оптоволоконном и цифровом управлении, а также ствольная и реактивная артиллерия. Как уточнил командир, боевики ВСУ уничтожаются как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах, кроме того, уничтожается техника и вооружение.
Группировка войск "Север" продолжает наступление в Сумской и Харьковской областях, оттесняя противника от границ Белгородской области и расширяя буферную зону безопасности.
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