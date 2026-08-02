Краткий пересказ от РИА ИИ Командир боевой машины группировки "Центр" с позывным Рапира попал под обстрел 120-миллиметровых минометов, но остался жив.

По словам Рапиры, его спасла от удара разбитая бетонная плита, и он особенно почувствовал важность поддержки близких.

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Командир боевой машины группировки войск "Центр" с позывным Рапира в интервью РИА Новости сообщил, что чудом остался жив во время минометного обстрела в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в Донецкой Народной Республике.

По словам военнослужащего, его подразделение попало под обстрел 120-миллиметровых минометов во время выдвижения.

"Я увидел, что мина летит прямо в мою сторону. Поблизости не было укрытия, и я уже был готов к худшему", — сказал Рапира.

Он отметил, что в последний момент удар пришелся по находившейся перед ним груде бетонных обломков.

"Впереди оказалась разбитая бетонная плита. Она приняла на себя основной удар. Меня даже не задело осколками. Для меня это было настоящее чудо", — подчеркнул военнослужащий.

Рапира добавил, что в тот же вечер ему позвонила мать.