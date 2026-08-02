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Российский боец чудом выжил под минометным обстрелом - РИА Новости, 02.08.2026
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06:15 02.08.2026
Российский боец чудом выжил под минометным обстрелом

Боец "Центра" выжил под минометным обстрелом при освобождении Красного Кута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне специальной военной операции
Российский военный в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военный в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир боевой машины группировки "Центр" с позывным Рапира попал под обстрел 120-миллиметровых минометов, но остался жив.
  • По словам Рапиры, его спасла от удара разбитая бетонная плита, и он особенно почувствовал важность поддержки близких.
ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Командир боевой машины группировки войск "Центр" с позывным Рапира в интервью РИА Новости сообщил, что чудом остался жив во время минометного обстрела в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в Донецкой Народной Республике.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что группировка "Центр" освободила Красный Кут в ДНР.
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По словам военнослужащего, его подразделение попало под обстрел 120-миллиметровых минометов во время выдвижения.
"Я увидел, что мина летит прямо в мою сторону. Поблизости не было укрытия, и я уже был готов к худшему", — сказал Рапира.
Он отметил, что в последний момент удар пришелся по находившейся перед ним груде бетонных обломков.
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"Впереди оказалась разбитая бетонная плита. Она приняла на себя основной удар. Меня даже не задело осколками. Для меня это было настоящее чудо", — подчеркнул военнослужащий.
Рапира добавил, что в тот же вечер ему позвонила мать.
"Она спросила, все ли у меня в порядке, сказала, что молится за меня. Я не стал рассказывать ей, что произошло днем, чтобы не волновать. После того случая особенно почувствовал, насколько важна поддержка близких", — заключил собеседник агентства.
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