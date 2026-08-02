Российский боец чудом выжил под минометным обстрелом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир боевой машины группировки "Центр" с позывным Рапира попал под обстрел 120-миллиметровых минометов, но остался жив.
- По словам Рапиры, его спасла от удара разбитая бетонная плита, и он особенно почувствовал важность поддержки близких.
ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Командир боевой машины группировки войск "Центр" с позывным Рапира в интервью РИА Новости сообщил, что чудом остался жив во время минометного обстрела в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в Донецкой Народной Республике.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что группировка "Центр" освободила Красный Кут в ДНР.
По словам военнослужащего, его подразделение попало под обстрел 120-миллиметровых минометов во время выдвижения.
"Я увидел, что мина летит прямо в мою сторону. Поблизости не было укрытия, и я уже был готов к худшему", — сказал Рапира.
Он отметил, что в последний момент удар пришелся по находившейся перед ним груде бетонных обломков.
"Впереди оказалась разбитая бетонная плита. Она приняла на себя основной удар. Меня даже не задело осколками. Для меня это было настоящее чудо", — подчеркнул военнослужащий.
Рапира добавил, что в тот же вечер ему позвонила мать.
"Она спросила, все ли у меня в порядке, сказала, что молится за меня. Я не стал рассказывать ей, что произошло днем, чтобы не волновать. После того случая особенно почувствовал, насколько важна поддержка близких", — заключил собеседник агентства.
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