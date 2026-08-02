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Российский боец пулеметным огнем сбил ударный дрон Hornet - РИА Новости, 02.08.2026
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Российский боец пулеметным огнем сбил ударный дрон Hornet

Российский боец пулеметным огнем сбил ударный дрон Hornet, защищая своих бойцов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир роты группировки войск «Центр» Иван Колодин уничтожил ударный беспилотник Hornet пулеметным огнем.
  • Украинские подразделения начали применять американские ударные беспилотники Hornet, оснащенные элементами искусственного интеллекта.
  • Элементы сбитого беспилотника передали подразделениям, которые занимаются радиоэлектронной борьбой и разработкой средств противодействия беспилотным системам противника.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Командир роты группировки войск "Центр" Иван Колодин рассказал РИА Новости, что лично уничтожил пулеметным огнем ударный беспилотник Hornet, который атаковал российских военнослужащих во время разгрузки боеприпасов в ДНР.
По словам офицера, украинские подразделения начали применять американские ударные беспилотники Hornet, оснащенные элементами искусственного интеллекта.
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"Сначала разведывательный беспилотник обнаружил движение на наших позициях, после чего противник направил два ударных дрона. Они заходили непосредственно на позиции моих бойцов во время разгрузки боекомплекта", - сообщил командир роты.
По словам Колодина, один из беспилотников ему удалось уничтожить очередью из пулемета.
"Из двух дронов один был лично уничтожен мной огнем из пулемета бронебойно-зажигательными трассирующими патронами. Второй упал в минное поле, поэтому забирать его не стали", - рассказал он.
Офицер добавил, что сохранившиеся элементы сбитого беспилотника были переданы специалистам.
"Хвостовую часть и другие уцелевшие элементы передали нашим подразделениям, которые занимаются радиоэлектронной борьбой и разработкой средств противодействия беспилотным системам противника", - отметил Колодин.
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