Краткий пересказ от РИА ИИ Командир роты группировки войск «Центр» Иван Колодин уничтожил ударный беспилотник Hornet пулеметным огнем.

Украинские подразделения начали применять американские ударные беспилотники Hornet, оснащенные элементами искусственного интеллекта.

Элементы сбитого беспилотника передали подразделениям, которые занимаются радиоэлектронной борьбой и разработкой средств противодействия беспилотным системам противника.

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Командир роты группировки войск "Центр" Иван Колодин рассказал РИА Новости, что лично уничтожил пулеметным огнем ударный беспилотник Hornet, который атаковал российских военнослужащих во время разгрузки боеприпасов в ДНР.

По словам офицера, украинские подразделения начали применять американские ударные беспилотники Hornet, оснащенные элементами искусственного интеллекта.

"Сначала разведывательный беспилотник обнаружил движение на наших позициях, после чего противник направил два ударных дрона. Они заходили непосредственно на позиции моих бойцов во время разгрузки боекомплекта", - сообщил командир роты.

По словам Колодина, один из беспилотников ему удалось уничтожить очередью из пулемета.

"Из двух дронов один был лично уничтожен мной огнем из пулемета бронебойно-зажигательными трассирующими патронами. Второй упал в минное поле, поэтому забирать его не стали", - рассказал он.

Офицер добавил, что сохранившиеся элементы сбитого беспилотника были переданы специалистам.