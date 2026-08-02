Погибших из-за атаки на склад Wildberries в Самарской области нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries.
- Погибших нет, идет ликвидация пожара, на месте работает оперштаб.
САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Погибших в результате атаки на склад Wildberries в Самарской области нет, идет ликвидация пожара, развернут оперштаб, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Ранее глава региона сообщал, что вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Информация по пострадавшим уточнялась, на месте работали оперативные службы.
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"Атака по складу Wildberries – это очередной террористический акт нашего врага. Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет. На данный момент идет ликвидация пожара. К месту стянуты экстренные службы", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Федорищев призвал жителей Красноярского района из-за появления в воздухе продуктов горения следить за самочувствием и при появлении признаков отравления обращаться к врачам.