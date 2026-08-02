Погибших из-за атаки на склад Wildberries в Самарской области нет

САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Погибших в результате атаки на склад Wildberries в Самарской области нет, идет ликвидация пожара, развернут оперштаб, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Федорищев призвал жителей Красноярского района из-за появления в воздухе продуктов горения следить за самочувствием и при появлении признаков отравления обращаться к врачам.