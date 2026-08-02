Рейтинг@Mail.ru
Погибших из-за атаки на склад Wildberries в Самарской области нет - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 02.08.2026 (обновлено: 11:52 02.08.2026)
Погибших из-за атаки на склад Wildberries в Самарской области нет

Федорищев: погибших из-за атаки на склад Wildberries в Самарской области нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries.
  • Погибших нет, идет ликвидация пожара, на месте работает оперштаб.
САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Погибших в результате атаки на склад Wildberries в Самарской области нет, идет ликвидация пожара, развернут оперштаб, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Ранее глава региона сообщал, что вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Информация по пострадавшим уточнялась, на месте работали оперативные службы.
«
"Атака по складу Wildberries – это очередной террористический акт нашего врага. Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет. На данный момент идет ликвидация пожара. К месту стянуты экстренные службы", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Федорищев призвал жителей Красноярского района из-за появления в воздухе продуктов горения следить за самочувствием и при появлении признаков отравления обращаться к врачам.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В Уфе вспыхнул пожар на территории промзоны из-за атаки БПЛА
Вчера, 10:29
 
ПроисшествияСамарская областьВайлдберриз (Wildberries)Вячеслав ФедорищевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала