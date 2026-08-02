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Нехватка еды и воды приводит к конфликтам у центра приема мигрантов в Сеуте - РИА Новости, 02.08.2026
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23:17 02.08.2026
Нехватка еды и воды приводит к конфликтам у центра приема мигрантов в Сеуте

Нехватка еды и воды приводит к конфликтам у центра временного пребывания в Сеуте

© REUTERS / Jon NazcaМигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте
Мигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мигранты в испанской Сеуте сталкиваются с нехваткой еды, питьевой воды и мест для сна в центре временного пребывания.
  • Из-за тяжелых бытовых условий и отсутствия нормального сна между мигрантами возникают конфликты.
  • Сотрудники полиции контролируют территорию возле центра и разнимают конфликтующих.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Нехватка еды, питьевой воды и мест для сна приводит к конфликтам среди мигрантов, ожидающих размещения у переполненного центра временного пребывания в испанской Сеуте, передает корреспондент РИА Новости.
"Нам негде даже справлять нужду. Я и мои друзья уже три дня без еды и питьевой воды. Из-за этого люди нервничают и начинают конфликтовать. Это не так сложно понять", - рассказал находящийся возле центра молодой человек по имени Али.
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Тяжелые бытовые условия усугубляются отсутствием нормального сна. Люди проводят дни и ночи под открытым небом, а места в тени и участки, где можно расположиться на земле, приходится делить между несколькими группами.
По словам находящихся возле центра мигрантов, продолжительное ожидание, голод и неопределенность усиливают раздражение. Между собравшимися возникают споры из-за продуктов, воды и мест для отдыха. Сотрудники полиции контролируют территорию возле центра и разнимают конфликтующих.
Центр временного пребывания предназначен для первичного временного размещения мигрантов и просителей убежища, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
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