Мигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте

Мигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте

© REUTERS / Jon Nazca Мигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте

Нехватка еды и воды приводит к конфликтам у центра приема мигрантов в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Мигранты в испанской Сеуте сталкиваются с нехваткой еды, питьевой воды и мест для сна в центре временного пребывания.

Из-за тяжелых бытовых условий и отсутствия нормального сна между мигрантами возникают конфликты.

Сотрудники полиции контролируют территорию возле центра и разнимают конфликтующих.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Нехватка еды, питьевой воды и мест для сна приводит к конфликтам среди мигрантов, ожидающих размещения у переполненного центра временного пребывания в испанской Сеуте, передает корреспондент РИА Новости.

"Нам негде даже справлять нужду. Я и мои друзья уже три дня без еды и питьевой воды. Из-за этого люди нервничают и начинают конфликтовать. Это не так сложно понять", - рассказал находящийся возле центра молодой человек по имени Али.

Когда появляются люди, доставляющие помощь, вокруг них быстро образуются очереди, поскольку собственных запасов у большинства мигрантов практически не осталось.

Тяжелые бытовые условия усугубляются отсутствием нормального сна. Люди проводят дни и ночи под открытым небом, а места в тени и участки, где можно расположиться на земле, приходится делить между несколькими группами.

По словам находящихся возле центра мигрантов, продолжительное ожидание, голод и неопределенность усиливают раздражение. Между собравшимися возникают споры из-за продуктов, воды и мест для отдыха. Сотрудники полиции контролируют территорию возле центра и разнимают конфликтующих.

Центр временного пребывания предназначен для первичного временного размещения мигрантов и просителей убежища, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.