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В Сеуте около тысячи человек ждут мест у центра приема мигрантов - РИА Новости, 02.08.2026
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21:47 02.08.2026
В Сеуте около тысячи человек ждут мест у центра приема мигрантов

В Сеуте около тысячи человек ждут мест у переполненного центра приема мигрантов

© REUTERS / Jon NazcaИспанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около тысячи мигрантов ожидают возможности попасть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте.
  • Среди мигрантов — выходцы из Марокко, Алжира, Мали, Судана, Афганистана и Палестины.
  • Полиция выставила посты возле подъездной дороги к центру и не позволяет большим группам приближаться к воротам.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Около тысячи мигрантов ожидают возможности попасть в переполненный центр временного размещения (CETI) в испанской Сеуте на севере Африки, передает корреспондент РИА Новости.
Большинство собравшихся возле центра - выходцы из Марокко. Среди ожидающих также находятся алжирцы, малийцы, суданцы, афганцы и палестинцы. Некоторые провели снаружи лишь один день, другие находятся в районе центра уже почти всю неделю.
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Ближайшие к комплексу склоны заполнены небольшими группами людей. Часть мигрантов спит прямо возле дороги, другие укрываются среди растительности, тротуаров или спускаются к расположенному неподалеку пляжу Бенитес, который также практически полностью занят ожидающими размещения.
Полиция выставила посты возле подъездной дороги к CETI и не позволяет большим группам приближаться к воротам, чтобы не допустить блокирования входа. На территории также дежурят военнослужащие.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом, население самого города составляет около 85 тысячи человек.
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