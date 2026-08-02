Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко

Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко

© REUTERS / Jon Nazca Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко

В Сеуте около тысячи человек ждут мест у центра приема мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Около тысячи мигрантов ожидают возможности попасть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте.

Среди мигрантов — выходцы из Марокко, Алжира, Мали, Судана, Афганистана и Палестины.

Полиция выставила посты возле подъездной дороги к центру и не позволяет большим группам приближаться к воротам.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Около тысячи мигрантов ожидают возможности попасть в переполненный центр временного размещения (CETI) в испанской Сеуте на севере Африки, передает корреспондент РИА Новости.

Большинство собравшихся возле центра - выходцы из Марокко . Среди ожидающих также находятся алжирцы, малийцы, суданцы, афганцы и палестинцы. Некоторые провели снаружи лишь один день, другие находятся в районе центра уже почти всю неделю.

Ближайшие к комплексу склоны заполнены небольшими группами людей. Часть мигрантов спит прямо возле дороги, другие укрываются среди растительности, тротуаров или спускаются к расположенному неподалеку пляжу Бенитес, который также практически полностью занят ожидающими размещения.

Полиция выставила посты возле подъездной дороги к CETI и не позволяет большим группам приближаться к воротам, чтобы не допустить блокирования входа. На территории также дежурят военнослужащие.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.