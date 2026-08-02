В Сеуте жители разрываются между желанием помочь мигрантам и страхом

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Сеуты сочувствуют мигрантам, оказавшимся без помощи.

При этом местные жители опасаются за безопасность своих семей из-за сохраняющейся в городе напряженности.

Часть мигрантов просит у местных жителей еду и деньги, в то время как многие горожане стараются избегать районов возле границы с Марокко.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Жители Сеуты сочувствуют оказавшимся без помощи мигрантам, однако опасаются за безопасность своих семей из-за сохраняющейся в городе напряженности, передает корреспондент РИА Новости.

"Сеута уже около недели находится в состоянии неопределенности, находиться на улицах небезопасно. При этом, мне, как женщине, тяжело видеть молодых людей, которые остались без еды, связи и понимания того, что делать дальше", - сказала РИА Новости местная жительница Амина Филали.

По ее словам, прибывшие из Марокко мигранты, услышав, что она говорит на их языке, подходили к ней с просьбой позвонить родственникам. Она давала им свой телефон, чтобы они могли сообщить семьям, что живы и находятся в безопасности.

После разговора с родственниками женщина убеждала молодых людей вернуться в Марокко. Она уверена, что попытка попасть в Испанию таким способом - не выход и лишь усиливает опасность для самого города.

Мария-Лус Фернандес, мать трех подростков, сказала, что не может пройти мимо оказавшихся в беде людей и старается помочь им на улице. В то же время женщина опасается, что такая помощь может быть воспринята как возможность остаться в Сеуте.

"Видно, что многие из этих ребят потеряны, мучаются и страдают. Мне, как женщине, их очень жалко. Но я также боюсь за себя и свою семью", - сказала собеседница агентства.

Сотни незаконно прибывших продолжают находиться на улицах, в парках и прибрежных районах Сеуты. Часть из них просит у местных жителей еду и деньги, тогда как многие горожане стараются избегать районов возле границы с Марокко.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.