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В Сеуте развернули около двух тысяч военных из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 02.08.2026
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15:52 02.08.2026
В Сеуте развернули около двух тысяч военных из-за миграционного кризиса

В Сеуте развернули более трех тысяч военных и силовиков из-за наплыва мигрантов

© REUTERS / Fabian BimmerКолонна военной техники в испанской Сеуте
Колонна военной техники в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Колонна военной техники в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В испанской Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса развернуто более трех тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
  • Власти Испании установили плавучее заграждение протяженностью 500 метров на морском участке границы Сеуты с Марокко.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Более трех тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов развернуты в испанской Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса, сообщили РИА Новости в представительстве правительства Испании в автономном городе.
"Численность сотрудников полиции и гражданской гвардии увеличили с 696 до 1042 человек. Военных где-то две тысячи человек", - заявили в пресс-службе ведомства.
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По ее данным, в ближайшие дни к операции присоединятся еще несколько сотрудников морской службы гражданской гвардии, которые будут задействованы в контроле прибрежной зоны и морской границы.
В субботу власти Испании установили плавучее заграждение протяженностью 500 метров на морском участке границы испанского анклава Сеуты с Марокко, чтобы затруднить новые попытки мигрантов проникнуть в автономный город.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом, население самого города составляет около 85 тысячи человек.
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