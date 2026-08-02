В Сеуте развернули около двух тысяч военных из-за миграционного кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ В испанской Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса развернуто более трех тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Власти Испании установили плавучее заграждение протяженностью 500 метров на морском участке границы Сеуты с Марокко.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Более трех тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов развернуты в испанской Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса, сообщили РИА Новости в представительстве правительства Испании в автономном городе.

"Численность сотрудников полиции и гражданской гвардии увеличили с 696 до 1042 человек. Военных где-то две тысячи человек", - заявили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в ближайшие дни к операции присоединятся еще несколько сотрудников морской службы гражданской гвардии, которые будут задействованы в контроле прибрежной зоны и морской границы.

В субботу власти Испании установили плавучее заграждение протяженностью 500 метров на морском участке границы испанского анклава Сеуты с Марокко, чтобы затруднить новые попытки мигрантов проникнуть в автономный город.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.