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В Сеуте из-за миграционного кризиса не хватает свежих продуктов - РИА Новости, 02.08.2026
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01:39 02.08.2026 (обновлено: 01:44 02.08.2026)
В Сеуте из-за миграционного кризиса не хватает свежих продуктов

В супермаркетах Сеуты не хватает свежих продуктов из-за миграционного кризиса

© Fotolia / Gina SandersПродуктовая корзина
Продуктовая корзина - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Fotolia / Gina Sanders
Продуктовая корзина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В супермаркетах Сеуты наблюдается нехватка свежих продуктов из-за миграционного кризиса и перебоев в работе городских предприятий.
  • Новые поставки в магазины ожидаются в воскресенье, обстановка постепенно стабилизируется, но возле входов в магазины теперь постоянно дежурят сотрудники полиции.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Супермаркеты Сеуты столкнулись с нехваткой свежих продуктов после нескольких дней миграционного кризиса и перебоев в работе городских предприятий, передает корреспондент РИА Новости.
В крупных сетевых магазинах Lidl и Mercadona практически отсутствуют хлеб, мясо, курица и рыба. Овощей осталось немного, также заметно опустели полки с питьевыми йогуртами и другой охлажденной продукцией.
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"В пятницу мы пережили адский день, это было невыносимо. Слава богу, с нами ничего не случилось", - рассказал агентству сотрудник супермаркета Lidl.
По его словам, новые поставки ожидаются в воскресенье в течение дня. Он отметил, что обстановка постепенно стабилизируется, однако возле входа в магазин теперь постоянно дежурят сотрудники полиции.
Ранее многие магазины, бары, аптеки и автозаправочные станции Сеуты закрылись на фоне массового проникновения мигрантов и последовавших беспорядков. Часть торговых точек начала возобновлять работу, однако некоторые владельцы по-прежнему ограничивают доступ внутрь.
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки. В городе развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
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