Подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии поместили под арест

"По предложению Высшей прокуратуры суд определил меру ареста сроком до 30 дней турецкому гражданину с инициалами под К.Е. 24-х лет, подозреваемому в том, что 26 июля жестоко лишил жизни российскую гражданку Л.К.Т., поместил ее тело в чемодан и выбросил в канал", - передает агентство.