Подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии поместили под арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемый в убийстве россиянки Людмилы Турковой гражданин Турции помещен под арест на 30 суток.
- Высшая прокуратура в Белграде предложила поместить подозреваемого под арест из-за опасности побега и возможности влияния на свидетелей.
- Задержанный отрицает свою вину.
БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве россиянки Людмилы Турковой в Белграде гражданина Турции суд поместил под арест на 30 суток, передает агентство Танюг со ссылкой на судебный орган.
Высшая прокуратура в Белграде ранее сообщила, что предложила поместить подозреваемого под арест из-за опасности побега, чтобы не мог повлиять на свидетелей и не совершил повторно преступление, за которое предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый вину отрицает.
"По предложению Высшей прокуратуры суд определил меру ареста сроком до 30 дней турецкому гражданину с инициалами под К.Е. 24-х лет, подозреваемому в том, что 26 июля жестоко лишил жизни российскую гражданку Л.К.Т., поместил ее тело в чемодан и выбросил в канал", - передает агентство.
В пятницу пресс-служба сербского МВД сообщила, что гражданин Турции задержан по подозрению в убийстве россиянки в Сербии.
Полиция задержала его в белградском аэропорту "Никола Тесла". Позднее подруга погибшей подтвердила, что девушка была жительницей Петербурга, и объявила о сборе средств на кремацию в Белграде, транспортировку праха в Россию и его захоронение.