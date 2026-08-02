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Подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии поместили под арест - РИА Новости, 02.08.2026
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15:28 02.08.2026
Подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии поместили под арест

Подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии поместили под арест на 30 суток

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в убийстве россиянки Людмилы Турковой гражданин Турции помещен под арест на 30 суток.
  • Высшая прокуратура в Белграде предложила поместить подозреваемого под арест из-за опасности побега и возможности влияния на свидетелей.
  • Задержанный отрицает свою вину.
БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве россиянки Людмилы Турковой в Белграде гражданина Турции суд поместил под арест на 30 суток, передает агентство Танюг со ссылкой на судебный орган.
Высшая прокуратура в Белграде ранее сообщила, что предложила поместить подозреваемого под арест из-за опасности побега, чтобы не мог повлиять на свидетелей и не совершил повторно преступление, за которое предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый вину отрицает.
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"По предложению Высшей прокуратуры суд определил меру ареста сроком до 30 дней турецкому гражданину с инициалами под К.Е. 24-х лет, подозреваемому в том, что 26 июля жестоко лишил жизни российскую гражданку Л.К.Т., поместил ее тело в чемодан и выбросил в канал", - передает агентство.
В пятницу пресс-служба сербского МВД сообщила, что гражданин Турции задержан по подозрению в убийстве россиянки в Сербии.
Полиция задержала его в белградском аэропорту "Никола Тесла". Позднее подруга погибшей подтвердила, что девушка была жительницей Петербурга, и объявила о сборе средств на кремацию в Белграде, транспортировку праха в Россию и его захоронение.
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