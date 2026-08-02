В Румынии у границы с Украиной упали фрагменты беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ Радиолокационная система Румынии обнаружила воздушную цель 2 августа в 15:09 у речной границы с Украиной.

Обломки дрона были обнаружены на сельхозучастке возле населенного пункта Периправа примерно в одном километре от границы с Украиной.

Цель была сбита украинскими силами, пострадавших и материального ущерба не зафиксировали.

КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Фрагменты беспилотника упали на территории Румынии после того, как воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве, сообщило в воскресенье минобороны страны.

По данным ведомства, радиолокационная система обнаружила воздушную цель 2 августа в 15.09 (совпадает с мск) у речной границы с Украиной . Для контроля ситуации с авиабазы Борча подняли два истребителя F-16.

"Обломки дрона обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Периправа примерно в одном километре от границы с Украиной... Цель была сбита украинскими силами", - говорится в распространенном для СМИ сообщении МО.

В ведомстве уточнили, что дрон летал над территориальными водами и вдоль рукава Сулина в национальном воздушном пространстве около 20 минут, после чего повернула в направлении Украины. Пострадавших и материального ущерба не зафиксировали.