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В Румынии у границы с Украиной упали фрагменты беспилотника - РИА Новости, 02.08.2026
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18:22 02.08.2026
В Румынии у границы с Украиной упали фрагменты беспилотника

В Румынии примерно в километре от границы с Украиной упали фрагменты БПЛА

© AP Photo / Vadim GhirdaСотрудник румынской полиции
Сотрудник румынской полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Сотрудник румынской полиции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Радиолокационная система Румынии обнаружила воздушную цель 2 августа в 15:09 у речной границы с Украиной.
  • Обломки дрона были обнаружены на сельхозучастке возле населенного пункта Периправа примерно в одном километре от границы с Украиной.
  • Цель была сбита украинскими силами, пострадавших и материального ущерба не зафиксировали.
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Фрагменты беспилотника упали на территории Румынии после того, как воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве, сообщило в воскресенье минобороны страны.
По данным ведомства, радиолокационная система обнаружила воздушную цель 2 августа в 15.09 (совпадает с мск) у речной границы с Украиной. Для контроля ситуации с авиабазы Борча подняли два истребителя F-16.
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"Обломки дрона обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Периправа примерно в одном километре от границы с Украиной... Цель была сбита украинскими силами", - говорится в распространенном для СМИ сообщении МО.
В ведомстве уточнили, что дрон летал над территориальными водами и вдоль рукава Сулина в национальном воздушном пространстве около 20 минут, после чего повернула в направлении Украины. Пострадавших и материального ущерба не зафиксировали.
Воздушная тревога в уезде Тулча была отменена в 16.05.
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