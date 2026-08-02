Минобороны Румынии сообщило о воздушной цели у границы с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Утром 2 августа радары Министерства национальной обороны Румынии обнаружили воздушную цель у речной границы с Украиной.
- В уезде Тулча была включена система экстренного оповещения RO-Alert.
- Воздушная тревога была отменена, так как цель исчезла с радаров и не вошла в воздушное пространство Румынии.
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что утром в воскресенье его радары обнаружили воздушную цель у речной границы с Украиной, после чего в уезде Тулча включили систему экстренного оповещения RO-Alert (воздушная тревога).
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"Система радиолокационного наблюдения министерства национальной обороны обнаружила утром 2 августа воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения в уезде Тулча, и та передала сообщение RO-Alert", - сообщили в минобороны.
Там уточнили, что воздушная тревога была отменена в 9:52, поскольку цель вскоре исчезла с радаров и не вошла в воздушное пространство Румынии. Власти Румынии отмечают, что в текущем геополитическом контексте информирование населения о мерах безопасности является приоритетной задачей.
В последние годы в граничащих с Украиной районах страны неоднократно фиксировались инциденты, связанные с обнаружением фрагментов дронов.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.