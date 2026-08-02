Минобороны Румынии сообщило о воздушной цели у границы с Украиной

КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что утром в воскресенье его радары обнаружили воздушную цель у речной границы с Украиной, после чего в уезде Тулча включили систему экстренного оповещения RO-Alert (воздушная тревога).