"И это может положить конец войне? По его логике, я полагаю, если Иран начнет наносить удары по складам Amazon и нефтеперерабатывающим заводам в Техасе, США прекратят бомбардировки Тегерана?" — написал он в соцсети Х .

В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, а конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.

Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.