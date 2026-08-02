Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары ВСУ вглубь России придали новый импульс переговорному процессу.
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал это заявление Марко Рубио, усомнившись, что ударами ВСУ можно положить конец войне.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио, что удары ВСУ вглубь России придали новый импульс переговорному процессу.
«
"И это может положить конец войне? По его логике, я полагаю, если Иран начнет наносить удары по складам Amazon и нефтеперерабатывающим заводам в Техасе, США прекратят бомбардировки Тегерана?" — написал он в соцсети Х.
Ранее глава Госдепа в интервью Fox News заявил, что за последние несколько месяцев ситуация в конфликте несколько изменилась из-за дальнобойных ударов ВСУ. Он отметил, что американская сторона предпримет дипломатические усилия, чтобы выяснить возможность возвращения сторон за стол переговоров. При этом дипломат добавил, что достижению соглашения мешают жесткие противоречия между Россией и Украиной.
В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, а конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.
Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.