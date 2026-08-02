Россия в сентябре может увеличить нефтедобычу на 62 тысячи баррелей в сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в сентябре на 62 тысячи баррелей в сутки от уровня августа.
- Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями решили увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня августа.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в сентябре на 62 тысячи баррелей в сутки от уровня августа, до 9,949 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье.
Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня августа.