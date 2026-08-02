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Россия в сентябре может увеличить нефтедобычу на 62 тысячи баррелей в сутки - РИА Новости, 02.08.2026
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14:48 02.08.2026 (обновлено: 14:51 02.08.2026)
Россия в сентябре может увеличить нефтедобычу на 62 тысячи баррелей в сутки

Россия в сентябре сможет увеличить добычу нефти на 62 тыс баррелей в сутки

© Fotolia / ekinaНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Fotolia / ekina
Нефтяные вышки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в сентябре на 62 тысячи баррелей в сутки от уровня августа.
  • Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями решили увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня августа.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в сентябре на 62 тысячи баррелей в сутки от уровня августа, до 9,949 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье.
Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня августа.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 4 октября
Вчера, 14:44
 
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