Эксперт рассказал, какой суммы МРОТ может достичь в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прогнозирует, что МРОТ в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей.

Окончательный размер МРОТ власти утвердят в конце текущего года, и он начнет действовать с 1 января 2027 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить опережающий инфляцию рост МРОТ, чтобы к 2030 году его размер составил не менее 35 тысяч рублей.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей, высказал мнение в беседе с РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей", - прогнозирует Сафонов

Он добавил, что минимальный размер оплаты труда может вырасти на 3,9 тысячи рублей или 5,05 тысячи рублей. Обновленный МРОТ начнет действовать с 1 января 2027 года, а его окончательный размер власти утвердят в конце текущего года, уточнил специалист.

Сафонов отметил, что соответствующий прогноз основан на темпах повышения МРОТ за последние годы в России . Показатель увеличивался сразу на несколько тысяч рублей за раз, поэтому при сохранении такой динамики можно ожидать дальнейшего роста. По словам эксперта, на размер минимальной заработной платы влияет и общий рост зарплат в стране.

"Растут официальные зарплаты в магазинах и на заводах - автоматически тянется вверх и МРОТ", - заключил профессор.