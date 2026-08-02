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Эксперт рассказал, какой суммы МРОТ может достичь в 2027 году - РИА Новости, 02.08.2026
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03:31 02.08.2026 (обновлено: 04:00 02.08.2026)
Эксперт рассказал, какой суммы МРОТ может достичь в 2027 году

Профессор Сафонов: МРОТ в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей

© РИА Новости / Мария ДевахинаБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прогнозирует, что МРОТ в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей.
  • Окончательный размер МРОТ власти утвердят в конце текущего года, и он начнет действовать с 1 января 2027 года.
  • Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить опережающий инфляцию рост МРОТ, чтобы к 2030 году его размер составил не менее 35 тысяч рублей.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей, высказал мнение в беседе с РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей", - прогнозирует Сафонов.
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Он добавил, что минимальный размер оплаты труда может вырасти на 3,9 тысячи рублей или 5,05 тысячи рублей. Обновленный МРОТ начнет действовать с 1 января 2027 года, а его окончательный размер власти утвердят в конце текущего года, уточнил специалист.
Сафонов отметил, что соответствующий прогноз основан на темпах повышения МРОТ за последние годы в России. Показатель увеличивался сразу на несколько тысяч рублей за раз, поэтому при сохранении такой динамики можно ожидать дальнейшего роста. По словам эксперта, на размер минимальной заработной платы влияет и общий рост зарплат в стране.
"Растут официальные зарплаты в магазинах и на заводах - автоматически тянется вверх и МРОТ", - заключил профессор.
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить опережающий инфляцию рост МРОТ, чтобы к 2030 году его размер составил не менее 35 тысяч рублей.
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