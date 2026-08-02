В Москве на Дне железнодорожника показали робота-андроида "Верунчик"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве на Дне железнодорожника представили робота-андроида "Верунчик", одетого в стиле буфетчицы.

День железнодорожника в России отмечается в первое воскресенье августа, в этом году он приходится на 2 августа.

На стадионе "РЖД Арена" в Москве проходят спортивные мероприятия, включая забег с несколькими дистанциями и Московский международный Кубок по пляжному футболу с участием спортсменов из разных стран.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Москве на Дне железнодорожника показали танцующего робота-андроида "Верунчик", одетого в стиле буфетчицы, передает корреспондент РИА Новости.

Робот одет в блузку, юбку и туфли, а также фартук и шапочку в стиле буфетчицы. На бейдже андроида написано "Верунчик".

В России в воскресенье отмечается профессиональный праздник железнодорожников. День железнодорожника празднуется ежегодно в первое воскресенье августа. В этом году он приходится на 2 августа.

РЖД уже несколько лет подряд проводят в этот день спортивные праздники по всей стране. В Москве мероприятие проходит на стадионе " РЖД Арена". В этом году на забеге заявлены четыре дистанции: 1520 м (1520 мм – ширина железнодорожной колеи в России) и 5000 м, а также детская дистанция и костюмированный забег на 500 м.

Помимо забега, сообщали РЖД , предусмотрены также спортивные и развлекательные площадки для семейного отдыха, детская программа, площадки экстремальных видов спорта, игры народов России и познавательный квест для всей семьи.