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В Москве на Дне железнодорожника показали робота-андроида "Верунчик" - РИА Новости, 02.08.2026
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09:26 02.08.2026 (обновлено: 13:40 02.08.2026)
В Москве на Дне железнодорожника показали робота-андроида "Верунчик"

В Москве на Дне железнодорожника показали танцующего робота-андроида "Верунчик"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на Дне железнодорожника представили робота-андроида "Верунчик", одетого в стиле буфетчицы.
  • День железнодорожника в России отмечается в первое воскресенье августа, в этом году он приходится на 2 августа.
  • На стадионе "РЖД Арена" в Москве проходят спортивные мероприятия, включая забег с несколькими дистанциями и Московский международный Кубок по пляжному футболу с участием спортсменов из разных стран.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Москве на Дне железнодорожника показали танцующего робота-андроида "Верунчик", одетого в стиле буфетчицы, передает корреспондент РИА Новости.
Робот одет в блузку, юбку и туфли, а также фартук и шапочку в стиле буфетчицы. На бейдже андроида написано "Верунчик".
День железнодорожника - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
День железнодорожника 2026: когда отмечают и как празднуют
3 августа 2025, 00:15
"Дочка" РЖД - "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - сделала на празднике тематический стенд "Вокзал для двоих".
В России в воскресенье отмечается профессиональный праздник железнодорожников. День железнодорожника празднуется ежегодно в первое воскресенье августа. В этом году он приходится на 2 августа.
РЖД уже несколько лет подряд проводят в этот день спортивные праздники по всей стране. В Москве мероприятие проходит на стадионе " РЖД Арена". В этом году на забеге заявлены четыре дистанции: 1520 м (1520 мм – ширина железнодорожной колеи в России) и 5000 м, а также детская дистанция и костюмированный забег на 500 м.
Помимо забега, сообщали РЖД , предусмотрены также спортивные и развлекательные площадки для семейного отдыха, детская программа, площадки экстремальных видов спорта, игры народов России и познавательный квест для всей семьи.
Состоится Московский международный Кубок по пляжному футболу с участием спортсменов из разных стран, в том числе Бразилии, Парагвая, Турции, Ирана, Белоруссии.
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