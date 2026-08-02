Эксперт рассказал, как лазерные роботы разрушают боеприпасы

"Даже 10-сантиметровый слой керамики, он прожигается высокомощным лазером и выжигает взрывчатое вещество в гранате, мине, снаряде и так далее", - сказал Заремба в эфире телеканала " Звезда ".

"Нужно удержать какое-то время, хотя бы секунды, пятно на беспилотном аппарате, на том месте, которое хочешь поразить. Поэтому идет эволюция. Сегодня турели уже становятся настолько точные, что даже на расстоянии километра они в состоянии пятнышко света диаметром несколько миллиметров или сантиметров удержать прямо в этой точке", - заключил эксперт.