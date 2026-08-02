Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как лазерные роботы разрушают боеприпасы - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
15:46 02.08.2026
Эксперт рассказал, как лазерные роботы разрушают боеприпасы

Заремба: установка лазерного разминирования разрушает боеприпас без подрыва

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМобильный инженерный комплекс разминирования
Мобильный инженерный комплекс разминирования - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мобильный инженерный комплекс разминирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Установка лазерного разминирования на робототехническом комплексе "Курьер" разрушает боеприпас, прожигая взрывчатое вещество под слоем грунта.
  • Лазерные роботы уже способны выжигать беспилотники.
  • Турели становятся настолько точными, что могут удерживать пятно света на беспилотнике на расстоянии километра.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Установка лазерного разминирования на наземном робототехническом комплексе "Курьер" разрушает боеприпас без подрыва, прожигая взрывчатое вещество даже под слоем грунта, рассказал эксперт программы народного фронта "Кулибин-Клуб" Олег Заремба.
«

"Даже 10-сантиметровый слой керамики, он прожигается высокомощным лазером и выжигает взрывчатое вещество в гранате, мине, снаряде и так далее", - сказал Заремба в эфире телеканала "Звезда".

Он добавил, что лазерные роботы уже сегодня выжигают беспилотники.
"Нужно удержать какое-то время, хотя бы секунды, пятно на беспилотном аппарате, на том месте, которое хочешь поразить. Поэтому идет эволюция. Сегодня турели уже становятся настолько точные, что даже на расстоянии километра они в состоянии пятнышко света диаметром несколько миллиметров или сантиметров удержать прямо в этой точке", - заключил эксперт.
Прототип лазерного антидронового лучемета в рамках проекта Посох - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Военном университете объяснили, почему лазеры не стали массовым оружием
26 июля, 08:16
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала