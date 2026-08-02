ПВО отражает атаку БПЛА в Омской области

«

"Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади. Прошу всех соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112", - сообщил губернатор.