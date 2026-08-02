ПВО отражает атаку БПЛА в Омской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны России отражают атаку БПЛА противника в Омской области.
- В Омске из-за атаки отменен вечерний концерт на Соборной площади, в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА противника в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Ранее омичей предупредили о беспилотной опасности. В воскресенье в Омске проходит празднование в честь дня города. В омском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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"Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади. Прошу всех соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112", - сообщил губернатор.
Беспилотная опасность в Омской области зафиксирована в этом году уже несколько раз. Шестого июля атаке вражеских БПЛА подвергся Омский нефтеперерабатывающий завод.
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