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ПВО отражает атаку БПЛА в Омской области - РИА Новости, 02.08.2026
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16:43 02.08.2026
ПВО отражает атаку БПЛА в Омской области

Губернатор Хоценко: силы ПВО отражают атаку БПЛА в Омской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Минобороны России отражают атаку БПЛА противника в Омской области.
  • В Омске из-за атаки отменен вечерний концерт на Соборной площади, в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА противника в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Ранее омичей предупредили о беспилотной опасности. В воскресенье в Омске проходит празднование в честь дня города. В омском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
«
"Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади. Прошу всех соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112", - сообщил губернатор.
Беспилотная опасность в Омской области зафиксирована в этом году уже несколько раз. Шестого июля атаке вражеских БПЛА подвергся Омский нефтеперерабатывающий завод.
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