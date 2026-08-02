В Тульской области уничтожили два украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области уничтожены два украинских БПЛА силами ПВО.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два украинских БПЛА уничтожены силами ПВО в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
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"Два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал он в канале на платформе "Макс".
Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.