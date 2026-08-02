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Российская ПВО за сутки сбила рекордное число украинских беспилотников - РИА Новости, 02.08.2026
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13:02 02.08.2026
Российская ПВО за сутки сбила рекордное число украинских беспилотников

Российские силы ПВО за сутки сбили 1158 украинских БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские средства ПВО сбили 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ за сутки, что стало абсолютным рекордом.
  • Наибольшее число беспилотников ранее было сбито 25 июля и 17 мая — 1060 и 1054 единицы соответственно.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ за сутки, что стало абсолютным рекордом, выяснило РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников ранее было сбито 25 июля и 17 мая - 1060 и 1054 единицы соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России, следует из данных Минобороны РФ, которые проанализировало РИА Новости.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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