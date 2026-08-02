Российская ПВО за сутки сбила рекордное число украинских беспилотников

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ за сутки, что стало абсолютным рекордом, выяснило РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников ранее было сбито 25 июля и 17 мая - 1060 и 1054 единицы соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России, следует из данных Минобороны РФ, которые проанализировало РИА Новости.