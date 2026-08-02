Силы ПВО за сутки сбили 1158 беспилотников и шесть авиабомб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 1158 беспилотников самолетного типа и шесть авиабомб.
- С начала специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 195 419 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 1158 беспилотников самолетного типа, шесть авиабомб, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 195419 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30400 танков и других боевых бронированных машин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35991 орудие полевой артиллерии и минометов, 68114 единиц специальной военной автомобильной техники.
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