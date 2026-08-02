Силы ПВО за сутки сбили 1158 беспилотников и шесть авиабомб

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 1158 беспилотников самолетного типа, шесть авиабомб, сообщило Минобороны России.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 195419 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30400 танков и других боевых бронированных машин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35991 орудие полевой артиллерии и минометов, 68114 единиц специальной военной автомобильной техники.