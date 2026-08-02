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Силы ПВО ночью отразили массированную атаку на Ростовскую область - РИА Новости, 02.08.2026
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07:06 02.08.2026 (обновлено: 07:07 02.08.2026)
Силы ПВО ночью отразили массированную атаку на Ростовскую область

Силы ПВО за ночь уничтожили почти 150 беспилотников над Ростовской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область, уничтожено почти 150 беспилотников.
  • В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора, пострадавших нет, пожар ликвидирован.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ПВО ночью отразила атаку на Ростовскую область, уничтожено почти 150 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще 7 районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском. К сожалению, не обошлось без последствий на земле", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он отметил, что в Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьМиллеровский районЮрий СлюсарьКаменск-Шахтинский
 
 
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