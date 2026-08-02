Силы ПВО ночью отразили массированную атаку на Ростовскую область

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ПВО ночью отразила атаку на Ростовскую область, уничтожено почти 150 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он отметил, что в Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован.