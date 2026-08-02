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Экс-посол ФРГ в России выразил восхищение физической подготовкой Путина - РИА Новости, 02.08.2026
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17:50 02.08.2026
Экс-посол ФРГ в России выразил восхищение физической подготовкой Путина

Экс-посол Германии Ламбсдорфф выразил восхищение физической подготовкой Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Ламбсдорфф, экс-посол ФРГ в России, выразил восхищение здоровьем и физической подготовкой Владимира Путина.
  • Он назвал президента России дисциплинированным и спортивным.
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Экс-посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф выразил восхищение здоровьем и физической подготовкой президента РФ Владимира Путина.
Ламбсдорфф сложил свои полномочия в июле 2026 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он бездарно провел свое время на своем посту.
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В подкасте обозревателя немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера экс-посол ФРГ в России рассказал о том, как для него прошла церемония вручения верительной грамоты в декабре 2023 года.
"Он (Путин - ред.) производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме... Он довольно дисциплинированный, спортивный", - сказал Ламбсдорфф.
Путин 22 апреля на встрече с победителями чемпионатов мира по боксу в Кремле заявил, что спорт - это не просто физическая сила и ловкость, это образ жизни.
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