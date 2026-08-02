Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Ламбсдорфф, экс-посол ФРГ в России, выразил восхищение здоровьем и физической подготовкой Владимира Путина.
- Он назвал президента России дисциплинированным и спортивным.
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Экс-посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф выразил восхищение здоровьем и физической подготовкой президента РФ Владимира Путина.
Ламбсдорфф сложил свои полномочия в июле 2026 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он бездарно провел свое время на своем посту.
"Он (Путин - ред.) производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме... Он довольно дисциплинированный, спортивный", - сказал Ламбсдорфф.
Путин 22 апреля на встрече с победителями чемпионатов мира по боксу в Кремле заявил, что спорт - это не просто физическая сила и ловкость, это образ жизни.
Захарова объяснила, почему не пожала руку послу Германии
18 июля, 14:03