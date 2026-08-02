Экс-посол ФРГ в России выразил восхищение физической подготовкой Путина

"Он (Путин - ред.) производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме... Он довольно дисциплинированный, спортивный", - сказал Ламбсдорфф.

Путин 22 апреля на встрече с победителями чемпионатов мира по боксу в Кремле заявил, что спорт - это не просто физическая сила и ловкость, это образ жизни.