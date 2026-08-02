ВКС России ударили по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

" ВКС России (нанесли удар. — Прим. ред.) по объектам противника — пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Сеньково Харьковской области", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР. При боевых вылетах использовались авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.

Сегодня днем также сообщалось, что российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах украинских войск.