ВКС России ударили по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская авиация нанесла удары авиабомбами и ракетами по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.
- Удар также был нанесен по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР.
- В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39, все цели поражены.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская авиация ударила авиабомбами и ракетами по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Кроме того, российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР. При боевых вылетах использовались авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.
Сегодня днем также сообщалось, что российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах украинских войск.
В Минобороны России не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18