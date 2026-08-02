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ВКС России ударили по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.08.2026
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20:52 02.08.2026 (обновлено: 22:47 02.08.2026)
ВКС России ударили по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российская авиация ударила по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская авиация нанесла удары авиабомбами и ракетами по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.
  • Удар также был нанесен по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР.
  • В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39, все цели поражены.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская авиация ударила авиабомбами и ракетами по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны.
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"ВКС России (нанесли удар. — Прим. ред.) по объектам противника — пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Сеньково Харьковской области", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР. При боевых вылетах использовались авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.
Сегодня днем также сообщалось, что российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах украинских войск.
В Минобороны России не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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