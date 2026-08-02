ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

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"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск обнаружили пункт управления БПЛА противника. После обнаружения координаты цели были переданы расчету 152-мм артиллерийского орудия 2А36. В результате нескольких попаданий артиллерии пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен", – сообщили в Минобороны.