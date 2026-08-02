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ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.08.2026
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12:23 02.08.2026
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили 2 пункта управления БПЛА ВСУ в районе Алексеево-Дружковки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМобильная огневая группа на СВО
Мобильная огневая группа на СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы совместно с операторами беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА противника в районе Алексеево-Дружковки в ДНР.
  • Первый пункт управления был уничтожен артиллерийским огнем 152-мм орудия 2А36 после обнаружения операторами беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады.
  • Второй пункт управления был ликвидирован точными попаданиями ударных FPV-дронов.
ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Артиллеристы совместно с операторами беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА противника в районе Алексеево-Дружковки в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
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"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск обнаружили пункт управления БПЛА противника. После обнаружения координаты цели были переданы расчету 152-мм артиллерийского орудия 2А36. В результате нескольких попаданий артиллерии пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен", – сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем обнаружили второй пункт управления БПЛА ВСУ и передали его координаты расчету ударных дронов. Двумя точными попаданиями FPV-дронов второй пункт управления вражескими беспилотниками был уничтожен вместе с живой силой противника.
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