Краткий пересказ от РИА ИИ Алла Пугачева может потерять право на товарный знак "Баронесса фон Орбах", если не продлит срок его действия и не заплатит штраф в течение шести месяцев.

Товарный знак "Баронесса фон Орбах" был зарегистрирован Роспатентом в 1997 году и последний раз продлевался Пугачевой в 2016 году до 2 августа 2026 года.

Под товарным знаком "Баронесса фон Орбах" Пугачева может продавать в России парфюмерные изделия, косметические средства, аудио- и видеокомпакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять право на товарный знак "Баронесса фон Орбах", если в течение шести месяцев не продлит срок действия исключительного права и не заплатит штраф, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.

Впервые товарный знак "Баронесса фон Орбах" Роспатент зарегистрировал в 1997 году. Как сообщали в СМИ, у бывшего мужа певицы, отца Кристины Орбакайте , актера Миколаса Орбакаса есть аристократические корни, а он сам — потомственный литовский барон фон Орбах.

Согласно документам, Пугачева несколько раз продлевала срок регистрации знака, последний раз запись вносилась в государственный реестр в 2016 году. Тогда певица смогла продлить товарный знак до 2 августа 2026 года. Пока никаких новых заявлений о продлении действия товарного знака в России подано не было - у певицы есть еще шесть месяцев, чтобы сохранить знак, заплатив перед этим штраф.

Под товарным знаком "Баронесса фон Орбах" Пугачева может в России продавать парфюмерные изделия, косметические средства, аудио- и видео-компакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.