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Пугачева может лишиться товарного знака "Баронесса фон Орбах" - РИА Новости, 02.08.2026
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12:30 02.08.2026
Пугачева может лишиться товарного знака "Баронесса фон Орбах"

Пугачева может потерять права на товарный знак "Баронесса фон Орбах"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алла Пугачева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алла Пугачева может потерять право на товарный знак "Баронесса фон Орбах", если не продлит срок его действия и не заплатит штраф в течение шести месяцев.
  • Товарный знак "Баронесса фон Орбах" был зарегистрирован Роспатентом в 1997 году и последний раз продлевался Пугачевой в 2016 году до 2 августа 2026 года.
  • Под товарным знаком "Баронесса фон Орбах" Пугачева может продавать в России парфюмерные изделия, косметические средства, аудио- и видеокомпакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять право на товарный знак "Баронесса фон Орбах", если в течение шести месяцев не продлит срок действия исключительного права и не заплатит штраф, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Впервые товарный знак "Баронесса фон Орбах" Роспатент зарегистрировал в 1997 году. Как сообщали в СМИ, у бывшего мужа певицы, отца Кристины Орбакайте, актера Миколаса Орбакаса есть аристократические корни, а он сам — потомственный литовский барон фон Орбах.
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Согласно документам, Пугачева несколько раз продлевала срок регистрации знака, последний раз запись вносилась в государственный реестр в 2016 году. Тогда певица смогла продлить товарный знак до 2 августа 2026 года. Пока никаких новых заявлений о продлении действия товарного знака в России подано не было - у певицы есть еще шесть месяцев, чтобы сохранить знак, заплатив перед этим штраф.
Под товарным знаком "Баронесса фон Орбах" Пугачева может в России продавать парфюмерные изделия, косметические средства, аудио- и видео-компакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". Она возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
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