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В Приморье обрушился второй мост за сутки - РИА Новости, 02.08.2026
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12:01 02.08.2026 (обновлено: 13:06 02.08.2026)
В Приморье обрушился второй мост за сутки

В Приморье частично обрушился мост в Михайловском округе

© Кадр видео из соцсетейЧастичное обрушение моста на участке дороги между населенными пунктами Лубянка и Орловка в Михайловском округе Приморья
Частичное обрушение моста на участке дороги между населенными пунктами Лубянка и Орловка в Михайловском округе Приморья - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Кадр видео из соцсетей
Частичное обрушение моста на участке дороги между населенными пунктами Лубянка и Орловка в Михайловском округе Приморья
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На участке дороги в Михайловском округе Приморья частично обрушился мост.
  • Движение транспорта ограничено, дорожные службы проводят восстановительные работы.
  • Прокуратура начала проверку.
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. На участке дороги в Михайловском округе Приморья частично обрушился мост, заявило краевое управление МВД.
«
"Между населенными пунктами Лубянка и Орловка произошло повреждение моста. В настоящее время движение автотранспорта в сторону города Арсеньева и в обратном направлении ограничено", — говорится в сообщении.
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Дорожные службы проводят аварийно-восстановительные работы, идет отсыпка скальным грунтом.
Поврежденные плиты моста демонтировали, а новые уже доставили и начали укладывать. Движение машин восстановят в ближайшее время. Прокуратура начала проверку.
Ранее в воскресенье обрушился мост, ведущий к селу Новороссия в Шкотовском муниципальном округе. По словам очевидцев, одна из иномарок повисла на нем вертикально над рекой. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.
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