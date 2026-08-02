В Приморье обрушился второй мост за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На участке дороги в Михайловском округе Приморья частично обрушился мост.
- Движение транспорта ограничено, дорожные службы проводят восстановительные работы.
- Прокуратура начала проверку.
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. На участке дороги в Михайловском округе Приморья частично обрушился мост, заявило краевое управление МВД.
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"Между населенными пунктами Лубянка и Орловка произошло повреждение моста. В настоящее время движение автотранспорта в сторону города Арсеньева и в обратном направлении ограничено", — говорится в сообщении.
Дорожные службы проводят аварийно-восстановительные работы, идет отсыпка скальным грунтом.
Поврежденные плиты моста демонтировали, а новые уже доставили и начали укладывать. Движение машин восстановят в ближайшее время. Прокуратура начала проверку.
Ранее в воскресенье обрушился мост, ведущий к селу Новороссия в Шкотовском муниципальном округе. По словам очевидцев, одна из иномарок повисла на нем вертикально над рекой. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.
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