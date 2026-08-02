В Приморье обрушился второй мост за сутки

Поврежденные плиты моста демонтировали, а новые уже доставили и начали укладывать. Движение машин восстановят в ближайшее время. Прокуратура начала проверку.

Ранее в воскресенье обрушился мост, ведущий к селу Новороссия в Шкотовском муниципальном округе. По словам очевидцев, одна из иномарок повисла на нем вертикально над рекой. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.