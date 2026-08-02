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В Приморье обрушился мост на реке Шкотовка - РИА Новости, 02.08.2026
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05:15 02.08.2026 (обновлено: 05:38 02.08.2026)
В Приморье обрушился мост на реке Шкотовка

В Приморье обрушился мост на реке Шкотовка, прокуратура начала проверку

© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Шкотовка в Приморье произошло частичное обрушение мостового сооружения.
  • Прокуратурой организована проверка по факту обрушения, проезд на указанном участке перекрыт, пострадавших нет.
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Мост обрушился на реке Шкотовка в Приморье, прокуратура начала проверку, сообщает краевое надзорное ведомство.
"Большекаменская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения мостового сооружения на реке Шкотовка. Мост расположен на автомобильной дороге, ведущей к селу Новороссия в Шкотовском муниципальном округе", - говорится в сообщении.
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В ходе проверки прокуроры дадут оценку действиям ответственных за мост должностных лиц.
Проезд на указанном участке перекрыт, движение транспорта не осуществляется.
На месте работает Большекаменский межрайонный прокурор Станислав Сураев.
В соцсетях опубликовано фото, на котором видно, что иномарка повисла вертикально над рекой в месте обрушения моста. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.
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