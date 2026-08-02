В Приморье обрушился мост на реке Шкотовка

"Большекаменская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения мостового сооружения на реке Шкотовка. Мост расположен на автомобильной дороге, ведущей к селу Новороссия в Шкотовском муниципальном округе", - говорится в сообщении.

В соцсетях опубликовано фото, на котором видно, что иномарка повисла вертикально над рекой в месте обрушения моста. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что никто не пострадал.