Юрист объяснила, как подтвердить утерянный “стаж из 90-х”

Особенно сложная ситуация складывается у граждан, чья трудовая деятельность пришлась на 1990-е годы — период массовой ликвидации предприятий и нерегулярного ведения архивов. Согласно судебной практике, незначительные дефекты оформления, такие как нечеткие печати или исправления, не могут служить основанием для лишения пенсионных прав.