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Юрист объяснила, как подтвердить утерянный “стаж из 90-х” - РИА Новости, 02.08.2026
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03:10 02.08.2026
Юрист объяснила, как подтвердить утерянный “стаж из 90-х”

Юрист Веревкина: для подтверждения стажа из 90-х нужны архивные справки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в ПФР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вопрос подтверждения трудового стажа остается одной из самых острых проблем для россиян, выходящих на пенсию. Юрист Юлия Веревкина в беседе с агентством "Прайм" объяснила, как это сделать.
Особенно сложная ситуация складывается у граждан, чья трудовая деятельность пришлась на 1990-е годы — период массовой ликвидации предприятий и нерегулярного ведения архивов. Согласно судебной практике, незначительные дефекты оформления, такие как нечеткие печати или исправления, не могут служить основанием для лишения пенсионных прав.
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"Если вам удалось собрать достаточно косвенных доказательств — справки из архивов, показания свидетелей, данные о медстраховании — суд встанет на вашу сторону, даже если работодатель не отчислял за вас взносы", — подчеркнула Веревкина.
Она рекомендуют действовать по четкому алгоритму: сначала запросить архивные справки о существовании организации, затем найти свидетелей-коллег и собрать любые платежные документы того периода. В случае отказа ПФР важно подать иск в суд в течение трех месяцев с момента получения отрицательного решения.
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Пенсионный фонд РФПенсииРоссияОбществоЮлия Веревкина
 
 
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