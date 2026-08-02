ВС России поразили три судна с военными грузами для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили в порту Николаева два сухогруза и морской буксир.
- В течение дня армия продолжила наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские дроны поразили в Черном море три судна с грузами для ВСУ и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, сообщило Минобороны.
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"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены <...> в порту Николаев — портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в акватории Черного моря удалось поразить еще одно судно, перевозившее военные грузы для ВСУ.
Сегодня днем также сообщалось, что российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах украинских войск.
В Минобороны России не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18