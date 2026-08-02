ВС России поразили три судна с военными грузами для ВСУ

"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены <...> в порту Николаев — портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров", — рассказали в ведомстве.

Сегодня днем также сообщалось, что российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах украинских войск.