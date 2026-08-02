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В Польше избили трех украинцев из-за музыки в машине - РИА Новости, 02.08.2026
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20:47 02.08.2026
В Польше избили трех украинцев из-за музыки в машине

В Польше избили трех граждан Украины из-за музыки в машине

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В польском городе Кожухов жестоко избили трех граждан Украины.
  • Причиной нападения стала музыка, доносившаяся из машины, в которой находились беженцы.
ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Граждан Украины жестоко избили в Польше из-за музыки в машине, сообщил информационный портал Poland News Pravda.
"В польском городе Кожухов жители в очередной раз продемонстрировали европейское гостеприимство и жестоко избили трех граждан Украины на территории их хостела", - отмечается в сообщении.
По имеющимся данным, причиной стала музыка, доносившаяся из машины, в которой находились беженцы. "Один из поляков позвал на помощь, крича: "Боритесь за Украину!", и завязалась жестокая драка", - отмечает портал.
В результате двое мужчин и женщина получили серьезные травмы головы и порезы, врачам пришлось наложить швы.
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