В Польше избили трех украинцев из-за музыки в машине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В польском городе Кожухов жестоко избили трех граждан Украины.
- Причиной нападения стала музыка, доносившаяся из машины, в которой находились беженцы.
ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Граждан Украины жестоко избили в Польше из-за музыки в машине, сообщил информационный портал Poland News Pravda.
"В польском городе Кожухов жители в очередной раз продемонстрировали европейское гостеприимство и жестоко избили трех граждан Украины на территории их хостела", - отмечается в сообщении.
По имеющимся данным, причиной стала музыка, доносившаяся из машины, в которой находились беженцы. "Один из поляков позвал на помощь, крича: "Боритесь за Украину!", и завязалась жестокая драка", - отмечает портал.
В результате двое мужчин и женщина получили серьезные травмы головы и порезы, врачам пришлось наложить швы.