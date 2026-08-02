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Поддубный: десантники усилили ЕР, усилят Госдуму и всю страну - РИА Новости, 02.08.2026
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20:04 02.08.2026
Поддубный: десантники усилили ЕР, усилят Госдуму и всю страну

Герой России Поддубный: десантники усилили ЕР и усилят всю страну

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Евгений Поддубный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Поддубный считает, что фронтовики-десантники усилят "Единую Россию", Госдуму и всю страну.
  • Он отметил, что почти все крупные успехи России в специальной военной операции связаны с десантниками.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фронтовики-десантники усилили "Единую Россию", усилят Государственный думу, а значит – и всю страну, считает представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
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"Фронтовики-десантники усилили "Единую Россию", усилят Госдуму, а значит – и всю страну", - сказал Поддубный, слова которого приводятся в канале ЕР на платформе "Макс".
Герой России отметил, что десантники на своих плечах вывозят огромную, тяжелейшую боевую работу.
"Мне повезло, за время, что идет СВО, я смог поработать со всеми дивизиями и бригадами ВДВ. Видел, как воюют гостомельские богатыри, жил в полках и дивизиях ВДВ на всех направлениях. Успел после ранения на финальную часть разгрома противника в Курском приграничье", - отметил он.
По словам Поддубного, почти все крупные успехи России в специальной военной операции связаны с десантниками.
"Многие наши умелые командующие – это выходцы из ВДВ. Командование Африканским корпусом тоже из ВДВ. Десантники часто являются каркасом других родов. На своем опыте я точно знаю, что для ВДВ нет задач невыполнимых. Причем не только на войне, но и на гражданке", - подчеркнул он.
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