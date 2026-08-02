Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Поддубный считает, что фронтовики-десантники усилят "Единую Россию", Госдуму и всю страну.

Он отметил, что почти все крупные успехи России в специальной военной операции связаны с десантниками.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фронтовики-десантники усилили "Единую Россию", усилят Государственный думу, а значит – и всю страну, считает представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.

День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа.

"Фронтовики-десантники усилили " Единую Россию ", усилят Госдуму, а значит – и всю страну", - сказал Поддубный, слова которого приводятся в канале ЕР на платформе "Макс"

Герой России отметил, что десантники на своих плечах вывозят огромную, тяжелейшую боевую работу.

"Мне повезло, за время, что идет СВО, я смог поработать со всеми дивизиями и бригадами ВДВ. Видел, как воюют гостомельские богатыри, жил в полках и дивизиях ВДВ на всех направлениях. Успел после ранения на финальную часть разгрома противника в Курском приграничье", - отметил он.

По словам Поддубного, почти все крупные успехи России в специальной военной операции связаны с десантниками.