Поддубный: десантники усилили ЕР, усилят Госдуму и всю страну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Поддубный считает, что фронтовики-десантники усилят "Единую Россию", Госдуму и всю страну.
- Он отметил, что почти все крупные успехи России в специальной военной операции связаны с десантниками.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Фронтовики-десантники усилили "Единую Россию", усилят Государственный думу, а значит – и всю страну, считает представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа.
"Фронтовики-десантники усилили "Единую Россию", усилят Госдуму, а значит – и всю страну", - сказал Поддубный, слова которого приводятся в канале ЕР на платформе "Макс".
Герой России отметил, что десантники на своих плечах вывозят огромную, тяжелейшую боевую работу.
"Мне повезло, за время, что идет СВО, я смог поработать со всеми дивизиями и бригадами ВДВ. Видел, как воюют гостомельские богатыри, жил в полках и дивизиях ВДВ на всех направлениях. Успел после ранения на финальную часть разгрома противника в Курском приграничье", - отметил он.
По словам Поддубного, почти все крупные успехи России в специальной военной операции связаны с десантниками.
"Многие наши умелые командующие – это выходцы из ВДВ. Командование Африканским корпусом тоже из ВДВ. Десантники часто являются каркасом других родов. На своем опыте я точно знаю, что для ВДВ нет задач невыполнимых. Причем не только на войне, но и на гражданке", - подчеркнул он.