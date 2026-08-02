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СМИ: актеру из скандальной пьесы с "распятием" кита Тимми грозят убийством - РИА Новости, 02.08.2026
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12:45 02.08.2026 (обновлено: 13:05 02.08.2026)
СМИ: актеру из скандальной пьесы с "распятием" кита Тимми грозят убийством

Zeit: актеру из скандальной пьесы с распятием кита Тимми угрожают убийством

© Shutterstock/FOTODOM / Matthias RoeheСотрудник полиции в Гамбурге
Сотрудник полиции в Гамбурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Matthias Roehe
Сотрудник полиции в Гамбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актеру из скандальной гамбургской театральной постановки о горбатом ките Тимми угрожают убийством.
  • На следующих постановках "Тимми — надежда умирает последней" для обеспечения безопасности будут присутствовать правоохранители.
  • Первый показ пьесы вызвал критику из-за использования христианских символов, в частности, "распятия" на кресте игрушечного кита.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Актеру из скандальной гамбургской театральной постановки о горбатом ките Тимми, вызвавшей негатив из-за использования христианских символов и его "распятия", угрожают убийством, сообщает издание Zeit со ссылкой на комментарий режиссера пьесы Александера Клессингера католическому новостному агентству KNA.
В начале мая горбатый кит был выпущен в Северное море после того, как спасатели месяц пытались вызволить его с мелководья на балтийском побережье в Германии, где он первоначально застрял. Судьба Тимми остается неясной - позднее у побережья датского острова Анхольт был найден погибший кит, которого изначально приняли за Тимми, однако ДНК-тест не подтвердил это предположение.
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"Члены труппы, которая поставила в Гамбурге спектакль о горбатом ките Тимми, по данным режиссера Александера Клессингера, получили многочисленные негативные комментарии и одну угрозу убийства. Последняя появилась в личных сообщениях в Instagram* одного из актеров", - говорится в публикации.
По данным издания, в связи с угрозой убийства полиция Гамбурга начала расследование. Как утверждает режиссер, на следующих постановках "Тимми - надежда умирает последней" для обеспечения безопасности будут присутствовать правоохранители.
Первый показ пьесы состоялся 11 июля на сцене театра Эрнста Дойча, который является крупнейшим частным театром Германии, и вызвал критику из-за использования христианских символов. Одним из таких спорных моментов стало "распятие" на кресте игрушечного кита, которого в пьесе представляют как Спасителя.
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"Я могу понять, что использование креста, литургии и других религиозных символов может раздражать верующих людей", - заявил Клессингер, при этом отметив, что менять пьесу он не станет, несмотря на негативные комментарии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ГерманияГамбург (город)Северное море
 
 
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