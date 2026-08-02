СМИ: актеру из скандальной пьесы с "распятием" кита Тимми грозят убийством

Краткий пересказ от РИА ИИ Актеру из скандальной гамбургской театральной постановки о горбатом ките Тимми угрожают убийством.

На следующих постановках "Тимми — надежда умирает последней" для обеспечения безопасности будут присутствовать правоохранители.

Первый показ пьесы вызвал критику из-за использования христианских символов, в частности, "распятия" на кресте игрушечного кита.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Актеру из скандальной гамбургской театральной постановки о горбатом ките Тимми, вызвавшей негатив из-за использования христианских символов и его "распятия", угрожают убийством, сообщает издание Zeit со ссылкой на комментарий режиссера пьесы Александера Клессингера католическому новостному агентству KNA.

В начале мая горбатый кит был выпущен в Северное море после того, как спасатели месяц пытались вызволить его с мелководья на балтийском побережье в Германии , где он первоначально застрял. Судьба Тимми остается неясной - позднее у побережья датского острова Анхольт был найден погибший кит, которого изначально приняли за Тимми, однако ДНК-тест не подтвердил это предположение.

« "Члены труппы, которая поставила в Гамбурге спектакль о горбатом ките Тимми, по данным режиссера Александера Клессингера, получили многочисленные негативные комментарии и одну угрозу убийства. Последняя появилась в личных сообщениях в Instagram* одного из актеров", - говорится в публикации.

По данным издания, в связи с угрозой убийства полиция Гамбурга начала расследование. Как утверждает режиссер, на следующих постановках "Тимми - надежда умирает последней" для обеспечения безопасности будут присутствовать правоохранители.

Первый показ пьесы состоялся 11 июля на сцене театра Эрнста Дойча, который является крупнейшим частным театром Германии, и вызвал критику из-за использования христианских символов. Одним из таких спорных моментов стало "распятие" на кресте игрушечного кита, которого в пьесе представляют как Спасителя.

« "Я могу понять, что использование креста, литургии и других религиозных символов может раздражать верующих людей", - заявил Клессингер, при этом отметив, что менять пьесу он не станет, несмотря на негативные комментарии.