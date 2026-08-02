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На борту разбившегося в Перу самолета были туристы из нескольких стран - РИА Новости, 02.08.2026
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02:08 02.08.2026 (обновлено: 02:12 02.08.2026)
На борту разбившегося в Перу самолета были туристы из нескольких стран

На борту разбившегося в Перу самолета были туристы из Испании, Италии и Германии

© AP Photo / Martin MejiaПолиция в Перу
Полиция в Перу - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Martin Mejia
Полиция в Перу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На борту разбившегося в Перу на плато Наска самолета находились туристы.
  • 11 из 13 жертв крушения были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца, остальные — экипаж перуанской национальности.
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Туристы из Испании, Италии и Германии были на борту самолета, разбившегося в Перу на плато Наска, сообщило радио RPP со ссылкой на источники.
Ранее агентство Рейтер передавало, что 13 человек погибли в результате крушения туристического самолета на юге Перу.
"Одиннадцать из 13 жертв были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца. Другие две жертвы - экипаж самолета перуанской национальности", - говорится в сообщении.
Причины катастрофы пока неизвестны.
Самолет выполнял популярный у туристов полет над геоглифами плато Наска. Эти полеты совершаются несколько раз в день.
Экипаж корабля подал сигнал тревоги, после чего связь с судном пропала. После падения самолета начался пожар. Когда спасатели прибыли на место трагедии, то смогли только констатировать смерть всех тех, кто находился на борту.
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