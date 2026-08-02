На борту разбившегося в Перу самолета были туристы из нескольких стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На борту разбившегося в Перу на плато Наска самолета находились туристы.
- 11 из 13 жертв крушения были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца, остальные — экипаж перуанской национальности.
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Туристы из Испании, Италии и Германии были на борту самолета, разбившегося в Перу на плато Наска, сообщило радио RPP со ссылкой на источники.
Ранее агентство Рейтер передавало, что 13 человек погибли в результате крушения туристического самолета на юге Перу.
"Одиннадцать из 13 жертв были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца. Другие две жертвы - экипаж самолета перуанской национальности", - говорится в сообщении.
Причины катастрофы пока неизвестны.
Самолет выполнял популярный у туристов полет над геоглифами плато Наска. Эти полеты совершаются несколько раз в день.
Экипаж корабля подал сигнал тревоги, после чего связь с судном пропала. После падения самолета начался пожар. Когда спасатели прибыли на место трагедии, то смогли только констатировать смерть всех тех, кто находился на борту.