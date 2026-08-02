Патрушев обсудил в Алжире проекты сотрудничества в морской логистике

АЛЖИР, 2 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.

Помощник президента также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с пассажирским автобусом.