Патрушев обсудил в Алжире проекты сотрудничества в морской логистике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.
- Обсуждались перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистике и обеспечение безопасности судоходства в Средиземном море.
АЛЖИР, 2 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.
В ходе беседы обсуждались перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистике, а также затронута тема обеспечения безопасности судоходства в Средиземном море.
Также Патрушев и Дриди обсудили планы предстоящих контактов различных министерств, ведомств и компаний по различным направлениям морской деятельности.
Помощник президента также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с пассажирским автобусом.
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28 июля, 11:36