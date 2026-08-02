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Патрушев обсудил в Алжире проекты сотрудничества в морской логистике - РИА Новости, 02.08.2026
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23:02 02.08.2026
Патрушев обсудил в Алжире проекты сотрудничества в морской логистике

Патрушев обсудил в Алжире судоходство и сотрудничество в морской логистике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.
  • Обсуждались перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистике и обеспечение безопасности судоходства в Средиземном море.
АЛЖИР, 2 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.
В ходе беседы обсуждались перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистике, а также затронута тема обеспечения безопасности судоходства в Средиземном море.
Также Патрушев и Дриди обсудили планы предстоящих контактов различных министерств, ведомств и компаний по различным направлениям морской деятельности.
Помощник президента также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с пассажирским автобусом.
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