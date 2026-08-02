Умер звезда "Клана Сопрано" Винсент Пасторе

"Актера обнаружил мертвым в его доме в Бронксе его давний друг Стивен Виллано", - отмечает портал.

В "Клане Сопрано" Пасторе исполнил роль Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро, близкого друга и соратника главного героя Тони Сопрано.

Портал напоминает, что Пасторе также играл в таких фильмах, как "Славные парни", "Путь Карлито" и "Люди, достойные уважения".