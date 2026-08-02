Рейтинг@Mail.ru
Умер звезда "Клана Сопрано" Винсент Пасторе - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 02.08.2026 (обновлено: 00:33 02.08.2026)
Умер звезда "Клана Сопрано" Винсент Пасторе

Звезда "Клана Сопрано" Винсент Пасторе умер в Нью-Йорке в возрасте 80 лет

© AP Photo / Charles SykesВинсент Пасторе
Винсент Пасторе - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Charles Sykes
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли в сериале «Клан Сопрано», скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет.
  • Тело актера обнаружил в его доме в Бронксе его давний друг Стивен Виллано.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли в популярном сериале "Клан Сопрано", скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет, сообщает портал TMZ.
"Актера обнаружил мертвым в его доме в Бронксе его давний друг Стивен Виллано", - отмечает портал.
Причина смерти актера пока неизвестна.
В "Клане Сопрано" Пасторе исполнил роль Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро, близкого друга и соратника главного героя Тони Сопрано.
Портал напоминает, что Пасторе также играл в таких фильмах, как "Славные парни", "Путь Карлито" и "Люди, достойные уважения".
Кроме того, он участвовал в реалити-шоу "Ученик" с участием ставшего впоследствии президентом США Дональда Трампа.
 
Нью-Йорк (город)В миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала