Умер звезда "Клана Сопрано" Винсент Пасторе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли в сериале «Клан Сопрано», скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет.
- Тело актера обнаружил в его доме в Бронксе его давний друг Стивен Виллано.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли в популярном сериале "Клан Сопрано", скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет, сообщает портал TMZ.
"Актера обнаружил мертвым в его доме в Бронксе его давний друг Стивен Виллано", - отмечает портал.
Причина смерти актера пока неизвестна.
В "Клане Сопрано" Пасторе исполнил роль Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро, близкого друга и соратника главного героя Тони Сопрано.
Портал напоминает, что Пасторе также играл в таких фильмах, как "Славные парни", "Путь Карлито" и "Люди, достойные уважения".
Кроме того, он участвовал в реалити-шоу "Ученик" с участием ставшего впоследствии президентом США Дональда Трампа.