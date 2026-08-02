Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящая партия Армении "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.
- Партия представила президенту республики пакет необходимых документов для его назначения премьер-министром в соответствии с конституцией.
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Правящая партия Армении "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны, сообщает пресс-служба партии.
«
"Партия "Гражданский договор" как политическая сила, сформировавшая парламентское большинство в Национальном собрании, представила президенту республики пакет необходимых документов о выдвижения кандидатуры Никола Пашиняна на должность премьер-министра с целью обеспечения предусмотренной конституцией процедуры назначения премьер-министра", - говорится в заявлении пресс-службы.
Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания новое правительство подает прошение об отставке президенту республики.
В конституции указывается, что президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер вновь возглавит правительство Армении.
Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения
30 июля, 16:16