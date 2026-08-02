Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении

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"Партия "Гражданский договор" как политическая сила, сформировавшая парламентское большинство в Национальном собрании, представила президенту республики пакет необходимых документов о выдвижения кандидатуры Никола Пашиняна на должность премьер-министра с целью обеспечения предусмотренной конституцией процедуры назначения премьер-министра", - говорится в заявлении пресс-службы.