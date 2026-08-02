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Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении - РИА Новости, 02.08.2026
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13:09 02.08.2026 (обновлено: 13:19 02.08.2026)
Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении

Правящая партия Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая партия Армении "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.
  • Партия представила президенту республики пакет необходимых документов для его назначения премьер-министром в соответствии с конституцией.
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Правящая партия Армении "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны, сообщает пресс-служба партии.
«
"Партия "Гражданский договор" как политическая сила, сформировавшая парламентское большинство в Национальном собрании, представила президенту республики пакет необходимых документов о выдвижения кандидатуры Никола Пашиняна на должность премьер-министра с целью обеспечения предусмотренной конституцией процедуры назначения премьер-министра", - говорится в заявлении пресс-службы.
Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания новое правительство подает прошение об отставке президенту республики.
В конституции указывается, что президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер вновь возглавит правительство Армении.
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В миреАрменияНикол ПашинянПартия "Гражданский договор"
 
 
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