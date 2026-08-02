Полная остановка венгерской АЭС "Пакш" ожидается в воскресенье

БУДАПЕШТ, 2 авг - РИА Новости. Полное отключение единственной в Венгрии АЭС "Пакш" впервые за 44 года работы ожидается в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

По его словам, из-за постоянного снижения уровня воды в Дунае в ночь на воскресенье состоялось очередное сокращение выработки АЭС, в настоящее время она производит только 240 Мвт/ч вместо 2000.