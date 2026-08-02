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Полная остановка венгерской АЭС "Пакш" ожидается в воскресенье - РИА Новости, 02.08.2026
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12:53 02.08.2026 (обновлено: 13:01 02.08.2026)
Полная остановка венгерской АЭС "Пакш" ожидается в воскресенье

Мадьяр: полная остановка венгерской АЭС "Пакш" ожидается в воскресенье

© Фото : АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полное отключение АЭС «Пакш» в Венгрии ожидается в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.
  • В настоящее время АЭС производит только 240 Мвт/ч вместо 2000.
БУДАПЕШТ, 2 авг - РИА Новости. Полное отключение единственной в Венгрии АЭС "Пакш" впервые за 44 года работы ожидается в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
«
"Ожидается, что в течение сегодняшнего дня впервые за 44 года работы АЭС "Пакш" будет отключена полностью", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, из-за постоянного снижения уровня воды в Дунае в ночь на воскресенье состоялось очередное сокращение выработки АЭС, в настоящее время она производит только 240 Мвт/ч вместо 2000.
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АЭС "Пакш"В миреВенгрияДунай (река)Петер Мадьяр
 
 
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