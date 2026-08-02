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Овчинский: модели столицы будущего предложат создать детям в Музее Москвы - РИА Новости, 02.08.2026
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16:35 02.08.2026 (обновлено: 16:44 02.08.2026)
Овчинский: модели столицы будущего предложат создать детям в Музее Москвы

Овчинский: серия архитектурных мастер-классов для детей пройдет в Музее Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Серию архитектурных мастер-классов для детей, в рамках которых участникам предложат создать собственные модели Москвы будущего, проведут в Музее Москвы с 1-го по 16 августа, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Важно, чтобы дети не только любовались архитектурой, но и понимали, как рождается городской облик. Во время мастер-классов они смогут почувствовать себя настоящими авторами будущего города, научатся искать нестандартные решения и вместе создавать большие проекты. Такой опыт помогает развивать творческое мышление, внимательность к городской среде и интерес к профессиям, которые формируют современную Москву. Возможно, именно здесь для кого-то начнется путь в архитектуру, проектирование или градостроительство", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМузей Москвы
Музей Москвы
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
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© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМузей Москвы
Музей Москвы
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
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© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМузей Москвы
Музей Москвы
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
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© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМузей Москвы
Музей Москвы
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
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© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМузей Москвы
Музей Москвы
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
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© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМузей Москвы
Музей Москвы
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
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© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМузей Москвы
Музей Москвы
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
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© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМузей Москвы
Музей Москвы
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
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© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМузей Москвы
Музей Москвы
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
9 из 9
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
1 из 9
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
2 из 9
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
3 из 9
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
4 из 9
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
5 из 9
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
6 из 9
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
7 из 9
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
8 из 9
Музей Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
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Во время творческих мастер-классов юные москвичи под руководством экспертов смогут поэкспериментировать с разными материалами, формой и пространством, а вместе с тем приобщиться к основам архитектуры и градостроительства, заметил чиновник. Дети узнают, как создаются новые жилые кварталы, в том числе по программе реновации, почему важно учитывать при проектировании появление общественных пространств и как идеи архитекторов воплощаются в реальные городские проекты, добавил руководитель департамента.
На первые выходные августа, по словам Овчинского, были запланированы четыре тематических мастер-класса, юные участники которых создавали "Город-отражение", "Живой город", "Город-сад" и "Город-сферу". Смастеренные модели дети смогли унести с собой на память.
Помимо детских активностей, программа включает мероприятия и для взрослых. Так, например, в последующие выходные в рамках просветительского трека эксперты во время лекций и дискуссий затронут темы лучших детских площадок Москвы, архитектуры исторических районов города, влияния промышленности на развитие столицы и не только, резюмировал глава департамента.
В Москве для подростков проведут летний интенсив о градостроительстве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Овчинский: в Москве состоится летний интенсив для подростков
23 июля, 13:05
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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