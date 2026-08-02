Овчинский: модели столицы будущего предложат создать детям в Музее Москвы

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Серию архитектурных мастер-классов для детей, в рамках которых участникам предложат создать собственные модели Москвы будущего, проведут в Музее Москвы с 1-го по 16 августа, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Важно, чтобы дети не только любовались архитектурой, но и понимали, как рождается городской облик. Во время мастер-классов они смогут почувствовать себя настоящими авторами будущего города, научатся искать нестандартные решения и вместе создавать большие проекты. Такой опыт помогает развивать творческое мышление, внимательность к городской среде и интерес к профессиям, которые формируют современную Москву. Возможно, именно здесь для кого-то начнется путь в архитектуру, проектирование или градостроительство", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

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Во время творческих мастер-классов юные москвичи под руководством экспертов смогут поэкспериментировать с разными материалами, формой и пространством, а вместе с тем приобщиться к основам архитектуры и градостроительства, заметил чиновник. Дети узнают, как создаются новые жилые кварталы, в том числе по программе реновации, почему важно учитывать при проектировании появление общественных пространств и как идеи архитекторов воплощаются в реальные городские проекты, добавил руководитель департамента.

На первые выходные августа, по словам Овчинского, были запланированы четыре тематических мастер-класса, юные участники которых создавали "Город-отражение", "Живой город", "Город-сад" и "Город-сферу". Смастеренные модели дети смогли унести с собой на память.