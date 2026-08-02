ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти.
- JMMC проанализировал данные по добыче нефти за май и июнь 2026 года и отметил общее соответствие для стран ОПЕК и не входящих в нее стран-участниц Декларации о сотрудничестве.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
"JMMC проанализировал данные по добыче нефти за май и июнь 2026 года и отметила общее соответствие для стран ОПЕК и не входящих в нее стран-участниц Декларации о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было.