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ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти - РИА Новости, 02.08.2026
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14:54 02.08.2026 (обновлено: 14:55 02.08.2026)

ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти

© AP Photo / Ronald Zak, FILEФлаг ОПЕК на здании штаб-квартиры
Флаг ОПЕК на здании штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Ronald Zak, FILE
Флаг ОПЕК на здании штаб-квартиры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти.
  • JMMC проанализировал данные по добыче нефти за май и июнь 2026 года и отметил общее соответствие для стран ОПЕК и не входящих в нее стран-участниц Декларации о сотрудничестве.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
"JMMC проанализировал данные по добыче нефти за май и июнь 2026 года и отметила общее соответствие для стран ОПЕК и не входящих в нее стран-участниц Декларации о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было.
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