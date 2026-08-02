Рейтинг@Mail.ru
Семерка ОПЕК+ решила увеличить предел нефтедобычи на 188 тысяч б/с - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 02.08.2026 (обновлено: 14:48 02.08.2026)
Семерка ОПЕК+ решила увеличить предел нефтедобычи на 188 тысяч б/с

Семерка ОПЕК+ решила увеличить предел нефтедобычи на 188 тысяч б/с в сентябре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре.
  • Объем добычи нефти увеличится на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем августа.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня августа, следует из коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
"В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными корректировками, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в сентябре 2026 года", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В ОПЕК+ рассказали, когда произойдет следующая встреча
Вчера, 14:32
 
ОПЕКРоссияСаудовская АравияИракЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала