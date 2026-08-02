Семерка ОПЕК+ решила увеличить предел нефтедобычи на 188 тысяч б/с

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня августа, следует из коммюнике по итогам встречи в воскресенье.

"В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными корректировками, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в сентябре 2026 года", - говорится в сообщении.