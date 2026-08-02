ОПЕК+ в воскресенье проведет серию заседаний

Краткий пересказ от РИА ИИ ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, на котором будут присутствовать семь стран с «добровольными» ограничениями нефтедобычи: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Следующая общая встреча глав альянса ОПЕК+ запланирована на 29 ноября.

Аналитики ожидают, что семь стран ОПЕК+ увеличат для себя квоты на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки, завершая отход от всех своих добровольных ограничений.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ОПЕК+ проведет в воскресенье заседание мониторингового комитета, отдельно также встретятся семь стран с "добровольными" (помимо квот) ограничениями нефтедобычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман).

Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. Следующая такая встреча пройдет 29 ноября.

ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "семерки" и, позднее, отходе от них. На очередной встрече семи участников, которая также состоится 2 августа, будет обсуждаться максимально разрешенный уровень добычи нефти на сентябрь.

Опрошенные РИА Новости аналитики ожидают, что "добровольцы" увеличат для себя квоты на 188 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие несколько месяцев. Тем самым они завершат отход от всех своих добровольных ограничений.