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ОПЕК+ в воскресенье проведет серию заседаний - РИА Новости, 02.08.2026
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00:49 02.08.2026 (обновлено: 00:53 02.08.2026)
ОПЕК+ в воскресенье проведет серию заседаний

В воскресенье пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, на котором будут присутствовать семь стран с «добровольными» ограничениями нефтедобычи: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
  • Следующая общая встреча глав альянса ОПЕК+ запланирована на 29 ноября.
  • Аналитики ожидают, что семь стран ОПЕК+ увеличат для себя квоты на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки, завершая отход от всех своих добровольных ограничений.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ОПЕК+ проведет в воскресенье заседание мониторингового комитета, отдельно также встретятся семь стран с "добровольными" (помимо квот) ограничениями нефтедобычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман).
Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. Следующая такая встреча пройдет 29 ноября.
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ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "семерки" и, позднее, отходе от них. На очередной встрече семи участников, которая также состоится 2 августа, будет обсуждаться максимально разрешенный уровень добычи нефти на сентябрь.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидают, что "добровольцы" увеличат для себя квоты на 188 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие несколько месяцев. Тем самым они завершат отход от всех своих добровольных ограничений.
Семь стран ОПЕК+ имеют дополнительные, "добровольные" ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая в этих ограничениях также участвовали ОАЭ. С апреля прошлого года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы добычи на следующий месяц.
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