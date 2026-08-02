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В Волгоградской области отмениили беспилотную опасность - РИА Новости, 02.08.2026
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09:07 02.08.2026
В Волгоградской области отмениили беспилотную опасность

На территории Волгоградской области отменили беспилотную опасность

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгоградской области отменили угрозу беспилотных летательных аппаратов.
  • Угроза длилась более девяти часов.
ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Волгоградской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Волгоградской области отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении РСЧС в канале на платформе "Макс".
Она продлилась в регионе более девяти часов.
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