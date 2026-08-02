В Волгоградской области отмениили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгоградской области отменили угрозу беспилотных летательных аппаратов.
- Угроза длилась более девяти часов.
ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Волгоградской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"В Волгоградской области отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении РСЧС в канале на платформе "Макс".
Она продлилась в регионе более девяти часов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18